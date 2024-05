Revelaron que le están siendo infiel a uno de los participantes de Gran Hermano: "Me llegaron unas..."

Los participantes de Gran Hermano que están desde el primer día aislados, llevan ya cinco meses adentro de la casa. Salvo algunas visitas de sus familiares en el Congelados, no tienen contacto con ellos.



En ese contexto, una de las grandes preocupaciones de quienes ingresan al reality es qué pasa afuera con sus parejas. Esa incertidumbre se acrecienta a medida que la estadía en la casa continúa.

Aseguran que le están siendo infiel a un participante de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Muchos comentarios suelen surgir en ese periodo sobre presuntas infidelidades. El caso más significativo fue el del novio de Julieta Poggio, quien luego, al enterarse de todo, decidió cortar con el noviazgo.



Ahora, Facundo Ventura, en Empezar el Día, reveló una nueva historia de infidelidades a participantes de Gran Hermano: según contó el periodista, Nicolás, la pareja de Emmanuel, no se estaría portando del todo bien.



“Me llegaron unas conversaciones en las que el novio de Emmanuel habría invitado a salir a un joven en Instagram. Es un chat de en el que invita a salir a un chico de Córdoba, Máximo Calvo, que está dando sus primeros pasos en el periodismo”, comentó el hijo de Luis Ventura.

Los chats del novio de Emmanuel, de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



“Como es de Córdoba, le pregunta si está en Buenos Aires y lo invitó a salir con unas caritas con la lengüita afuera, que le dan un tono medio picarón a la conversación”, agregó el periodista en el programa de Ciudad Magazine.



“Recién hablábamos de poliamor, monogamia y tengo entendido que Nico y Emma, antes del ingreso a la casa, llegaron a un acuerdo en el que cada uno podía hacer su vida mientras dure el reality. Yo hablé con Máximo y me dijo que no tiene intenciones de salir con Nicolás porque no lo quiere lastimar a Emma porque le parece buen pibe”, cerró Facundo Ventura.