La reacción de Susana Giménez ante la posibilidad de compartir pantalla con Wanda Nara en Telefe

Una vez confirmada la vuelta de Wanda Nara a la televisión argentina, más precisamente a la pantalla de Telefe, se generó una gran incertidumbre con respecto a cómo reaccionaría Susana Giménez ante la circunstancia de compartir pantalla con la mediática.



En Intrusos, Guido Zaffora terminó con el misterio y contó cómo se lo tomó la diva. “Susana se subió al escenario en el lanzamiento de la programación de Telefe. Ella vuelve en julio a la pantalla. Y se enteró de que va a compartir pantalla con Wanda”, comentó.

Susana Giménez y Wanda Nara.



“La idea de Telefe es hacer Bake Off Celebrity una vez por semana porque el diario no funcionó. Y Wanda iría antes de Susana con el programa de cocina”, agregó el panelista sobre el regreso de Wanda Nara a la televisión y cómo se lo tomó Susana Giménez.



“Lo que me contaron es que Susana se enteró y ella no está muy contenta de compartir con Wanda. Ella dice: ‘Pero es mi regreso triunfal a la televisión’. No le gusta demasiado la idea”, reveló Guido Zaffora.



Asimismo, el periodista de Intrusos contó también el detrás de escena de la vuelta de Wanda Nara a la pantalla de Telefe y a quién desbancó sorpresivamente. “No vuelve a Masterchef porque hay que poner otro formato más económico y Telefe decidió hacer Bake Off Celebrity”, comenzó contando el panelista.

Wanda Nara vuelve a la pantalla de Telefe y estalló Susana Giménez.



“Era el programa que originalmente conducía Paula Chaves. Ella hizo las tres temporadas y se está enterando ahora de que no lo va a hacer”, añadió Guido Zaffora. Esto sería un nuevo capítulo en la disputa entre Paula Chaves y las hermanas Nara.



“Hoy hablé con Wanda y le pregunté. Me dijo que va a ser la nueva conductora de Bake Off para Telefe, queda relegada Paula Chaves del formato”, amplió el periodista en el programa que conduce Flor de la V en América.