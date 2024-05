Marina Calabró anticipó nuevos detalles del explosivo anuncio que hará Jey Mammon en el programa de Juana Viale

Este domingo, Jey Mammon estará en el programa que Juana Viale conduce en El Trece, y tras la polémica desatada por la presencia del actor en los clásicos almuerzos televisivos, Marina Calabró anticipó nuevos detalles del explosivo anuncio que hará el artista en su visita al ciclo de la nieta de Mirtha Legrand.

En su columna del miércoles en Lanata sin filtro (Radio Mitre), la especialista en espectáculos había filtrado que Jey Mammon revelará en la mesa de Juana Viale que próximamente regresará a la pantalla chica con programa propio en Net TV.

"No me dieron demasiados detalles, me dijeron que no es un late night. Supongo que debe tener algo que ver Gustavo Sofovich", había esbozado Marina Calabró en el ciclo radial de Jorge Lanata.

Marina Calabró dio nuevos detalles sobre la vuelta de Jey Mammon a la televisión. Foto: Captura de video Radio Mitre.

Y ahora, la periodista fue por más anticipando los días y horarios en que saldrá al aire el programa con el que Jey Mammon vuelve a la televisión tras la escandalosa denuncia que recibió por abuso, que fue formulada por Lucas Benvenuto.

"El domingo va a estar Jey Mammon en lo de Juana Viale, va a confirmar nuestra primicia de su programa en Net TV, que tuvo enorme rebote esa información, hay informes en todos los programas de espectáculos con este tema . Jey Mammon aparentemente va a ir en tira de 6 a 7 de la tarde por Net TV", amplió Marina Calabró sobre el anuncio que hará Jey Mammon en lo de Juana Viale.

Jey Mammon regresa a la pantalla chica tras su abrupta baja de La Peña de Morfi. Foto: Captura de video Telefe.

Finalmente, tras revelar que el artista volverá al ruedo con un programa diario que irá de lunes a viernes, la columnista confirmó que la producción integral de la propuesta estará a cargo de Gustavo Sofovich.