La gran estafa en la que cayó Marixa Balli con los nuevos billetes de 10 mil pesos

Completamente distraída, fuera de sí, como si físicamente estuviese en un lugar pero su mente en otro, Marixa Balli se mostró algo desconcertada este viernes en LAM. Fue entonces cuando, al ser consultada por su inusual actitud, reveló que cayó en una estafa de dinero.

Es atípico ver a Marixa Balli desconectada dentro del panel. Siempre tiene una cuota de humor y hace notar su postura sobre cada tema que se toca dentro del programa de Ángel de Brito. Sin embargo, anoche se notaron algunos indicios de que algo no estaba bien ella.

Intrigado por su inédita y evidente postura, el conductor de LAM quiso saber qué le sucedía, sin saber que su angelita iba a revelar que fue víctima de una estafa, cuando por error sus empleados le dieron mal el pago a sus proveedores pero estos últimos ni se percataron de devolver el dinero.

Indignada y visiblemente ofuscada con la situación que le tocó vivir en su local de zapatos, la exvedette comenzó su relato y revivió el desagradable suceso que tuvo lugar unas horas antes de arrancar la emisión de LAM. Por eso justamente estaba tan desconcertada.

“Estoy callada porque tuve un día muy intenso, me pasaron cosas. Me quedé caliente, hoy es día de pagar proveedores y ayer recibí, vinieron clientes con billetes nuevos de diez pesos y al pagarse hoy a proveedores se fueron algunos billetes de diez mil como si fuesen de mil pesos”, contó.

Si bien es cierto que sus compañeras le marcaron que sus empleados podrían haber sido más astutos para no caer en la trampa, Marixa Balli los defendió y salió a bancar, aunque sí admitió haberles llamado la atención por la grosera falla: “Los chicos no se dieron cuenta al pasarlos por la máquina. No estuvo bueno porque pusieron en una situación incómoda a los empleados”.

Marixa Balli fue víctima de una estafa de sus proveedores.

Ante esto, la angelita lanzó una advertencia a sus empresas aliadas, entendiendo que esta falta ha sido muy grave (sobre todo en los tiempos que corren): “Y estoy caliente con los que vinieron a cobrar, que se hagan cargo de devolver esos billetes. Y son proveedores de un tiempo considerable”.