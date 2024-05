La firme iniciativa que podría derivar en la expulsión de Furia de Gran Hermano

Sin lugar a dudas, la participante de la actual edición de Gran Hermano (Telefe) que más revuelo genera dentro y fuera del reality es Juliana "Furia" Scaglione, y ahora trascendió que una firme iniciativa propulsada fuera de la casa podría derivar en el final de la participación de la picante jugadora en el programa.

Según dio a conocer Juan Etchegoyen en Mitre Live, un grupo de detractores de Furia se dispuso a juntar firmas online para que Telefe expulse a la integrante de Gran Hermano.

“Ustedes saben que Gran Hermano continúa su curso, en las últimas horas Coty Romero abandonó la casa y ha pasado algo que a mí me pareció extraordinario. Un grupo de personas anti Furia se han juntado en una web a pedir que Gran Hermano, el dueño de todo, saque a Juliana del reality. Exigen esto bajo el lema ‘basta de violencia y faltas de respeto’”, detalló el periodista sobre la acción que podría complicar el destino de Furia.

Furia, la jugadora que despierta sentimientos opuestos en los seguidores de Gran Hermano. Foto: Captura de video Telefe.

Luego, Etchegoyen agregó respecto a la iniciativa de seguidores de Gran Hermano que están en contra de la concursante más controversial: “A mí esto me llegó hoy de distintos familiares de participantes del programa que están aportando su granito de arena para que Telefe tome una decisión con Furia. El mensaje que estás viendo y que está en esa web dice ‘Hola gente,no podemos seguir avalando tantas faltas de respeto y violencia esto demuestra lo mal que está la sociedad porque es de no creer que apoyen a una persona tan nefasta como Juliana Scaglione, basta de decir que es “humor” todos los dichos repudiables que tiene, porque si fuera un hombre el que dice todas esas cosas estarían pidiendo la cabeza de dicho hombre. Basta de violencia y amenazas. No es humor lo que hace o dice”, dijo al respecto Etchegoyen.

Por último, el periodista remarcó respecto a la iniciativa de seguidores de Gran Hermano: “La verdad que esto si no llegó a los oídos de las autoridades de Telefe, ahora va a llegar. Están pidiendo la expulsión de Furia, no me quiero imaginar cómo reaccionarán desde el fandom de la participante”.

En las últimas semanas, tanto Furia como la producción de Gran Hermano quedaron en la mira de la opinión pública luego de que se diera a conocer que el diagnóstico de salud de la participante es leucemia nivel 1, aunque según los profesionales que atendieron a la jugadora, el cuadro no requiere tratamiento.