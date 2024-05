La durísima opinión de Sabrina Rojas del romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani

No es novedad para nadie el rumor de que Luciano Castro y Griselda Siciliani estarían viviendo un romance, luego de haber tenido algo hace algún tiempo. Claro, ante esto era interesante conocer la opinión de Sabrina Rojas, ya que tuvo una larga relación con el actor y además es madre de dos de sus tres hijos.

Sabrina fue entrevistada por Socios del espectáculo (El Trece) y no emitió una opinión tajante sobre el tema. "Deberías preguntarles a ellos. Yo no tengo por qué opinar porque no es un tema mío", sostuvo. Por último, Rojas manifestó: "No la llamé a Griselda, me hicieron una nota para que opinara de lo que había dicho ella y opiné. No es que la llamé, mi vínculo es con Lu. Así que no sé, ahí tendrías que preguntarle a ellos"

Recordemos que, desde que Sabrina Rojas se separó del Tucu López, varios rumores de romance la tuvieron como protagonista. En febrero se habló de que la actriz tenía "algo" con el músico Ulises Bueno, pero en las últimas horas otro nombre cobró especial relevancia: el de Juan Martino. Todo empezó cuando el periodista Gustavo Méndez detectó una foto en las historias de Instagram de Juan Martino que le llamó mucho la atención.

Sabri no se guardó nada

En la publicación temporal se veía al actor con una mujer rubia, parcialmente tapada, muy parecida a Sabrina Rojas. Desde ese momento, todo se potenció, Sabrina lo negó y, llegada la noche, se pronunció al aire, en el ciclo que conduce junto a Tartu, Pasó en América.

"Teníamos una rutina, ¿qué pasó? Hay algo más importante…", anunció Augusto Tartúfoli al abrir el programa, sin desentenderse del ineludible hecho de que la vida sentimental de su compañera era tema de debate. De esa manera, el periodista dio lugar al informe de Intrusos en el que Karina Iavícoli analizaba la imagen que apareció en las redes del hermano de Majo Martino, jugándosela por la teoría de la relación amorosa.

Rojas no tiene pareja blanqueada en la actualidad

"Intenté taparme, tengan piedad, por favor…", dijo Rojas al término del clip, y así se justificó: "Yo te digo algo… hay que ver cómo una pequeña foto dispara una gran novela". Acto seguido, la ex de Luciano Castro recordó cómo el último fin de semana desde la cuenta de Juariu se hicieron teorías a raíz de una foto donde aparecía un brazo tatuado, que finalmente se descubrió que era de un amigo suyo. “Esto es lo mismo”, señaló.