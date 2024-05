Cuál es el nuevo trabajo de Lisandro luego de pasar por Gran Hermano

Luego de su salid de Gran Hermano, poco se sabía qué pasaría con el futuro de Lisandro. Sin embargo, en las últimas horas reveló en las redes sociales cuál es su nuevo trabajado, alejado de las finanzas.



Licha salió del reality de Telefe eliminado por Furia, con quien había tenido un vínculo algo peculiar en la casa. Primero se llevaron mal, luego tuvieron un acercamiento, incluida una supuesta atracción, pero terminaron enfrentados.

Lisandro, de Gran Hermano. Foto: @licha_navarro.



“Me faltó creérmela un poco más. Yo fui tres veces a placa contra ella. Dos veces salí primero. Ella quedaba segunda. En esas dos placas le termino ganando y en la tercera que me voy yo estaba apagado. Yo no pedí apoyo, no le pedí a la gente que la votara. Yo tuve un juego mucho más pasivo. Me faltó actitud”, analizó Lisandro sobre su salida.



Ahora, superada la etapa Gran Hermano, Lisandro mostró en sus redes sociales cómo es su nueva vida, alejado de las finanzas y más cercano a su lado fit, algo por lo que había sido muy elogiado durante su paso por el reality.



Si bien antes de hacerse famoso se dedicaba a un rol de asesor financiero, ahora decidió cambiar de rumbo y aceptó una propuesta de Telefe para las redes sociales del canal más acorde, quizá, a su perfil.



En un principio se había especulado con que podría tener una oportunidad laboral como galán de telenovelas en México, pero finalmente en las últimas horas se conoció a qué se dedicará al menos en el próximo tiempo: hizo una colaboración junto a Judith Kovalovsky, más conocida como Judi Kova.



En sus redes sociales, Lisandro mostró que participa de la segunda temporada de Judi Kova Fit, dejando en claro que, a pesar de que tendrá que hacer un duro entrenamiento para ponerse al día, está en buena forma física.