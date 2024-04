En caso de quedar fuera de canal América, anuncian cuál sería el destino de Marcelo Tinelli en la televisión

En medio de rumores sobre una presunta salida de Marcelo Tinelli de canal América, la periodista Marina Calabró anunció cuál sería el destino del popular conductor en la televisión en caso de que esa baja llegara a concretarse. La especialista en espectáculos consultó tres fuentes, y todas coincidieron en que el astro podría regersar a El Trece.

"Lo que tengo chequeado es que Marce tuvo una charla informal con Adrián Suar, donde básicamente Adriancito le preguntó cómo estaban las cosas con América", comenzó la columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) para referirse a la actual situación de Marcelo Tinelli.

Luego, Calabró siguió: "Hay una suerte de ley no escrita en la industria que es que cuando uno tiene un vínculo contractual con una empresa de medios, está mal visto que te llamen para ir a laburar a otra". Más allá de esa máxima, la periodista destacó que hay una larga amistad entre Adrián Suar y Marcelo Tinelli, y que la charla informal no tuvo ánimo por parte del directivo de El Trece de pasar por encima de la cúpula de canal América.

Marina Calabró aseguró que Marcelo Tinelli y Adrián Suar tuvieron una charla sobre la situación del conductor en Amércia TV. Foto: Captura de video El Trece.

"A mí lo que me dicen fuentes inobjetables de El Trece, es que no quieren avanzar en ningún tipo de negociación más formal sin tener la seguridad de que el vínculo de Marcelo con el grupo de medios de Vila está terminado. lo que no refleja la situación actual. Hoy Marcelo sigue siendo el gerente artístico de América", profundizó Marina Calabró sobre el presente laboral de Marcelo Tinelli.

Además, la integrante de Lanata sin filtro remarcó que la figura más popular de canal América sabe que actualmente en dicha señal no hay presupuesto para el calibre de sus propuestas, ya sea el Bailando o el programa de humor que está planeando con su equipo, que según Calabró son "inviables" en el contexto que atraviesa la señal en cuestión.

Lo cierto es que Tinelli regresaría al país el 13 de abril tras grabar los episodios de la tercera temporada de LOL y pasar unos días de descanso en España. A partir de ahí, se definiría su situación en canal América al revisar los presupuestos para los dos proyectos mencionados.

Marcelo Tinelli podría quedar fuera de canal América. Foto: Captura de video América TV.

Con respecto a las propuestas que tiene Laflia, es decir la compañía productora de Marcelo Tinelli, para canal América son según enunció Calabró un ciclo de cocina y un late night show que conducirá Cristian Vanadía.