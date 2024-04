Eduardo Feinmann sepultó a Nancy Dupláa tras criticar a Guillermo Francella

Guillermo Francella generó fuertes críticas de parte de sus colegas al mostrarse de acuerdo con las medidas de Javier Milei y asegurara que "eran necesarias". Ahora se sumó la opinión de Nancy Dupláa, quien le pidió al actor ser "más empáticos y compasivos".

"Hay ‘Franchellas’ que ganan mucha plata y que tienen muchas oportunidades y que les va muy bien, y hay otros que no les dan ni siquiera una camisa cuando van a grabar para hacer un bolo. Me parece que tenemos que ser todos un poco más empáticos, más compasivos con lo que decimos por esta desigualdad feroz que existe", expresó la actriz en una entrevista con TN Show.

Tras las repercusiones de sus dichos, fue Eduardo Feinmann quien dio su opinión. Entrevistado durante un móvil en LAM (América TV), el periodista arremetió contra Dupláa.

"La verdad no tengo ni idea. A mí me parece bien lo que dijo Francella. Si solamente la palabra 'esperanza', porque dijo 'yo siento que hay esperanza', causó tal catarata de desprecio hacia él, la verdad no lo entiendo", comenzó expresando Feinmann.

"¿Nancy Dupláa pidiendo empatía? Mamma mía. ¿Habrá pedido empatía cuando hicieron la fiesta de Olivos en plena pandemia? ¿O cuando se robaron las vacunas? ¿Habrá pedido empatía? No lo recuerdo. Por ahí, el equivocado soy yo", disparó para finalizar el periodista.