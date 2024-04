Las fotos: así fue el festejo de cumpleaños de L-Gante rodeado de sus “estrellas”

Luego de lo que fue un año repleto de polémicas, e incluso con una estadía en la cárcel, L-Gante aprovechó para festejar a pleno su cumpleaños número 24. Tratando de dejar en el pasado todos los conflictos, el cantante expuso cómo la pasó en su festejo.

El festejo de L-Gante pareciera que no sólo fue para celebrar un año más, sino que también a modo de revancha por todos los momentos malos que le tocó vivir durante sus 23 años. Es por eso que aprovechó la llegada de sus 24 para tirar la casa por la ventana.

Para ellos alquiló un salón y lo ambientó a su gusto, por lo que hubo pantallas led con su nombre, animadores con cabeza de muñecos y momentos de disfrute en el escenario, ya que hubo show en vivo.

Es que, en lo que fue la fiesta que organizó, tuvo muchos invitados de lujo. Sin embargo, la máxima estrella de la noche, además de él, fue la presencia de Pablito Lescano, el cantante de Damas Gratis y líder de la cumbia villera. Entre ellos hay buena onda desde hace tiempo, por lo que éste aceptó hacerse presente y tocar algunas canciones para sus amigos.

Con su característico teclado, Pablo Lescano tocó para los invitados de L-Gante, por lo que la fiesta se encendió y quedó marcado como uno de los mejores momentos de la noche. Además, la presencia de él no es casualidad, ya que fue uno de los músicos que más pidió por su liberación.

En lo que respecta a su hija Jamaica, hubo algunos cuestionamientos respecto a si ella fue o no. Lo mismo con Tamara Báez, a quien le consultaron al respecto: ”Tami ¿Jami no pasa el cumple con el padre hoy? Pregunto nomas, quizás estuvo temprano”. A lo que ella respondió ”Es una joda”, sobre la razón por la que no iba la pequeña. Y cerró: “Estoy invitada, pero yo me quedo de luchona. Me duele demasiado la cabeza y el cuerpo (espero que no sea dengue)”.

Por su parte, L-Gante pasó gran parte de su fiesta acompañado por Candela Arizaga, su nueva novia, quien mostró en las redes sociales algunos de los regalos que le realizó: “Mimitos para mi gordo”.