Silvia Kutika, la actriz que logra que el género suspenso sea un éxito teatral

Este viernes, a las 21.30, en el Cine Teatro Plaza, se presentará Te espero en la oscuridad, una obra de teatro que fue éxito en calle Corrientes y ahora llega al recinto ubicado frente a la plaza Godoy Cruz.

Esta propuesta, dirigida por Nicolás Scarpino, es protagonizada por Silvia Kutika, Fabio Aste, Adrián Lázare, Fernando Cuéllar, Camila Barberis y Jorge Almada.

Silvia Kutika y Fabio Aste son los protagonistas de la obra.

La misma cuenta la historia de Susan Hendrix (Kutika), una mujer ciega que vive en su departamento de Nueva York. Un día su marido llega a la casa con una muñeca. Este es el puntapié inicial para un espeluznante thriller policial y de suspenso donde tres delincuentes irrumpen en el departamento de Susan buscando esa misteriosa muñeca.

Estos tratarán de recuperarla entrando a casa de Susan para lograr que ella les entregue la muñeca. Pero Susan empieza a sospechar del plan que están llevando a cabo los tres hombres y cuando cae la noche decide sorprenderlos dejando su hogar en una absoluta oscuridad.

"Contamos con dos libros que son muy fuertes, muy potentes, que no tienen fisuras, que están tan bien escritos que después trabajarlos fue bastante natural para nosotros, pese a que fue algo que casi ninguno de nosotros ha hecho", cuenta mano a mano con MDZ Silvia Kutika, protagonista de "Te espero en la oscuridad" y de "El cuarto de Verónica".

"La gente nos cuenta que por supuesto hay comedias maravillosas y que están hechas como los dioses, pero también es a veces un poquito más reiterativo. En cambio, en estas obras son así tan distintas que son como joyitas, que dan como una frescura", agregó la actriz confesando que "nos produce mucho placer hacerlo y seguir investigando tanto en las luces, en los efectos, en la música, y agregarle distintas facetas".

Te espero en la oscuridad se desarrolla en un departamento de Nueva York.

El personaje de Silvia Kutika en "Te espero en la oscuridad" es el de una mujer ciega. "La verdad que costó muchísimo. Yo llegaba muy frustrada a casa, la verdad que llegaba llorando y mi marido -el actor Luis Luque- me escuchaba. Yo le decía, "Ay Pipo, no voy a poder con esto, no puedo, no sé por dónde ir". Y él, con toda la paciencia del mundo, me daba palmaditas en la espalda y me decía, "ya está, ya lo vas transitando, ya sabes cómo es el proceso", pero me frustraba mucho", confesó Kutika.

"Hicimos muchos ensayos con los ojos vendados y te aseguro que yo estaba convencida que estaba en determinada posición y en realidad estaba en la posición totalmente opuesta. Y eso era tan frustrante, tan frustrante. Me acuerdo que me enojaba tanto conmigo. Fue complejo porque bueno, fue empezar a tomar en cuenta el oído, el olfato, el escuchar a mis compañeros, el darle como mucha importancia hasta el volumen de las voces y los pasos. Cómo pisa a lo mejor cada uno, cómo se desplaza y todas esas cosas fueron sumando y fueron muy interesantes", detalló Silvia sobre cómo construyó su personaje.

Está claro que el género suspenso o thriller no es habitual en el teatro y quizás esto ha llevado a que tanto "El Cuarto de Verónica" como en esta caso Te espero en la oscuridad, sean un éxito. "Me fascina que hayamos encontrado esto. Me fascina el explorar en teatro algo que en cine es muy común, porque las películas de suspenso, los thrillers, son desde la época de siempre. En cambio en teatro, no sé por qué, no se explotó este género antes, pero de verdad creo que la gente lo agradece ", finalizó Silvia Kutika en diálogo con MDZ.

Las entradas se pueden obtener vía online o en la boletería del teatro (Colón 27, Godoy Cruz), de lunes a viernes de 9 a 15hs.