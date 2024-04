Las durísimas declaraciones de Carlos Belloso contra Javier Milei: "Lo tienen que bajar"

Carlos Belloso opinó sobre los recortes en la cultura por parte del gobierno de Javier Milei. En una entrevista con el programa Muy Lunes de Radio Con Vos (89.9), el actor sugirió hacerle un "juicio político" al Presidente para que no termine su mandato por considerarlo "cruel, inhumano, inoperante y fuera de sus cabales".

Con respecto a la situación de la cultura, opinó: "El sector está en una situación muy peligrosa. Yo soy muy crítico de este gobierno, no lo voté y mi deseo profundo es que se vaya mañana mismo. No está en sus cabales, es inoperante, todo lo hace al revés. No hay ningún punto con el que uno pueda coincidir".

"No solamente ajusta por los jubilados y las tarifas, pero está atentando contra la soberanía, al hambre del pueblo. No hay que darle ni un minuto más a este gobierno, que es cruel, inhumano, inoperante y fuera de sus cabales", agregó.

Cuando le recordaron que lo votó el 56% de la gente, Belloso propuso: "Está el juicio político, está el paro indeterminado de los gremios, están las manifestaciones. Fijate cómo las reprimen, porque no quieren los mecanismos democráticos que tiene el pueblo para quejarse, hacerse escuchar y peticionar a las autoridades. Este gobierno no negocia".

"Tres o cuatro medidas de las que tomó alcanzan para hacerle un juicio político y sacarlo del poder. El porcentaje de gente que lo quiere en el poder, va asumir que, democráticamente, lo tienen que bajar. Va a ser tarde si lo dejamos terminar el mandato", aseguró contundente.

Para finalizar, opinó: "No conozco una persona más cobarde que este gobierno. Porque no es solo Milei y la Vicepresidenta, está Caputo, Sturzenegger, Bullrich. Gente realmente despreciable que ajusta a los jubilados y a los que menos tienen. Alguien con coraje y audacia querría sacarle a los que más tienen para los que menos tienen".