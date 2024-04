La sorpresiva noticia que dio Mercedes Ninci a semanas de padecer un violento robo

A mediados de marzo, Mercedes Ninci fue víctima de un violento robo durante la madrugada en su casa, cuando estaba con sus hijos y un sobrino. A la periodista le sustrajeron todo el dinero que tenía, incluyendo una suma en dólares que tenía en el domicilio para un viaje de su hija, que había planeado estudiar en Europa.

A través de sus redes sociales, Mercedes Ninci sorprendió a sus seguidores al revelar que su hija logró recaudar el dinero que necesitaba para comenzar sus estudios en Alemania. "Muchas gracias queridos amigos por su valiosa ayuda. Mi hija Malena pudo viajar a Alemania, a la universidad a estudiar cine. Nos habían robado la plata que nos prestaron dos amigas para el viaje. Pero gracias a la colecta que ella hizo por Cafecito pudo concretar su sueño. Muchas gracias a todos los colegas que nos ayudaron a difundir y a todos los que colaboraron con tanto cariño. Los quiero", explicó la periodista desde su cuenta de Instagram.

De esta manera, si bien será difícil de borrar las imágenes del traumático robo, Mercedes Ninci se mostró agradecida por la nueva oportunidad que tuvo su hija, quien ya se encuentra en suelo europeo.

Hace unas semanas, al contar los detalles del terrible robo, Ninci había comentado en diálogo con Mañanísma (El Trece): "Estoy destruida, porque cuando tenés a tus cuatro hijos y a tu sobrino vientre para abajo, apuntados con armas, es tremendo. No sabíamos si íbamos a salir vivos o no. Trataba de estar tranquila y le decía a los chicos que no se resistiera. Querían oro y dólares. Nosotros justo teníamos plata porque dos amigas me habían prestado para mi hija mas grande, que se va cuatro meses a la Universidad de Alemania. Eran 6 mil dólares aproximadamente", reveló la periodista en la nota.

Luego, Mercedes Ninci contó: "Eran las tres de la mañana, empecé a escuchar gritos de chicos y eran mis hijos. Cuando abro la puerta veo cómo los ladrones iban bajando a mis hijos agarrados del cuello. Estaban a cara descubierta pero con armas".

Por último, la comunicadora reveló que los delincuentes la reconocieron y la amenazaron para que no denuncie el robo. "Cuando terminan me dijeron 'qué linda familia que tenés, pero no hagas la denuncia. Si salís en la tele con tu colega o hacés la denuncia, los vamos a matar a los chicos'. Ellos sabían que yo salía a trabajar a la madrugada", relató impactada Mercedes Ninci.