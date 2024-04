La conductora de canal América que sufrió un accidente y compartió una impactante foto

En las últimas horas, Marcela Baños preocupó a sus seguidores al compartir la imagen de una herida en su cabeza, producto de un accidente doméstico. La conductora de canal América fue a la guardia de un hospital, y poco después desde sus historias de Instagram contó qué le sucedió.

La líder de Pasión de sábado, el clásico programa de música tropical que se emite los fines de semana en canal América, comenzó su relato compartiendo postales de sus dos mascotas. "Mi perro, Orejas, le tiene miedo a los truenos. Le agarra taquicardia. No paró de caminar durante toda la noche. Y tiene aproximadamente entre 10 y 11 años", contó junto a la foto de uno de sus perros.

Luego, Marcela Baños agregó: "No se qué pasó, pero no tuvo mejor idea que agarrarse a las 3 AM con Russel, nuevo integrante de la manada. Tiene 9 meses y llegó hace 3. Su historia fue que se lo regalaron a alguien que no pudo tenerlo. ¡No se regalan animales! El border es un perro de trabajo. Necesita hacer ejercicio físico y mental, sino te destroza la casa. La cosa es que anoche estaba suelto y durmió en la puerta del dormitorio".

Marcela Baños contó cuál fue el origen de su accidente doméstico. Fotos: Instagram @marcebanios.

Una vez presentados los protagonistas que detonaron el accidente doméstico, la figura de canal América compartió una impactante foto de la herida que se hizo en a cabeza y explicó: "Como les dije, eran las 3 AM. Estaba durmiendo plácidamente cuando escucho que se empiezan a pelear en la punta de mis pies. Me levanto de golpe. Sigo con vértigo (por los otolitos). Pierdo el equilibrio y me golpeo contra una pared dándomela en la cabeza. El dolor...".

La herida de Marcela Baños al golpearse contra una pared. Fotos: Instagram @marcebanios.

Sobre la atención que recibió en el centro de salud, Marcela Baños comentó: "Me hicieron tomografía, radiografía, y todo está ok. Me duele mucho toda lo relacionado a la cervical. Me duele el golpe en la cabeza. No quedé internada porque nunca perdí el conocimiento".

Finalmente, la conductora del programa más rendidor en el ratin de los fines de semana en canal América agradeció la cantidad de mensajes que recibió con recomendaciones para tratarse con distintos especialistas, y prometió compartir esos datos con quienes le comenten que tengan problemas con el equilibrio. Además, adelantó sobre las emisiones de su ciclo: "El sábado ojalá nos veamos, creo que sí, pero el domingo no porque ya se grabó ayer y yo no estaba en condiciones".