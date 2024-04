Fuertes críticas a Santiago del Moro por su conducción de Gran Hermano

Gran Hermano 2023 continuamente genera polémicas y no se salva ni su conductor, Santiago del Moro. Y luego de las críticas que meses atrás había hecho públicas Jorge Rial, al presentador volvieron a pegarle duro por su desempeño en el reality más exitoso de la televisión.

A Santiago del Moro no le perdonan una. Semanas atrás, un lapsus al aire se hizo viral y cada error u omisión que comete en Gran Hermano se lo hacen notar y tiene repercusiones. Ahora, lo que algunos le señalan a Del Moro es que no logra “tomar las riendas” de la casa, día a día más violenta, (con Furia, Emmanuel y Catalina a la cabeza), que se repite y que lo que dice no tiene consistencia.

Critican a Santiago del Moro por su conducción de Gran Hermano. Captura TV.

“Sigue siendo el programa más visto de la televisión argentina por lejos, pero me parece que todo tiene un límite”, señaló Carlos Monti en Entrometidos en la tarde (Net TV), mientras en el ciclo trataban la escalada de agresividad verbal en el reality.

“Acá el límite, si me permitís, y teniendo en cuenta la injerencia que tiene dentro del canal, es Santiago del Moro”, indicó entonces Guillermo Pardini. Luego, el panelista detalló algunas de las últimas inconsistencias, a su entender, del conductor y la producción.

La casa de GH está día a día más violenta y aseguran que Del Moro no sabe poner un freno. Captura TV.

“Hizo un video porque los pibes fumaban mucho, pero después no le importó si sabían o no sabían qué era el 24 de marzo, que se insulten, que digan barbaridades, que marginen. O sea, no importa nada que se pongan violentos. Del Moro es la familia Ingalls. ‘No pasa nada. Dale, vamos para adelante’”, dijo.

Y añadió: “Acá el que tiene que tomar las riendas y decir ‘Señores, yo estoy poniendo la jeta en este programa. Yo soy el que pone la cara, el que queda pegado con este material. Si Telefe no quiere hacer nada, lo voy a decir yo al aire’. Pero no, él está plácido. Viva la pepa, no pasa nada”.

Algunos opinan que Santiago del Moro en GH repite lo que hacía en Much Music. Captura TV.

Finalmente, Pardini opinó que Santiago del Moro hace en Gran Hermano “lo mismo que hacía en Much Music, donde hacían verduguear a los pibes y eso”. “O sea, está retrocediendo 30 años en su carrera para hacer la estupidez que hacía en ese canal de cable”, acusó.

Santiago del Moro se defendió de las críticas

A mediados de febrero, Santiago del Moro le respondió a Jorge Rial, quien lo había criticado por su desempeño al frente de GH. “Si les gusta lo que hago bien y si no, no me importa. Con mi trabajo me alcanzó para tener el programa más escuchado de la radio... si lo hago bien o mal... qué sé yo, para gustos los colores”, arrancó Del Moro ante el cronista de LAM.

Convencido de cómo está llevando adelante su trabajo en Gran Hermano, el conductor aseguró que las críticas no lo afectan. “No me interesa gustarle a nadie, no me cambia en nada porque cuando hacés un programa donde estás tan expuesto, en vivo, tan visceral y donde se manejan tantas pasiones, no me importa”, dijo, e indicó: “Yo me siento súper reconocido”. Del Moro le respondió a Jorge Rial.

Sin embargo, Del Moro se mostró picante a la hora de diferenciarse del resto de los animadores. “Yo no fui la segunda marca de ningún conductor como fueron muchos”, lanzó, dando el tema por cerrado.