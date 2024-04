El famoso actor argentino que destruyó a Javier Milei con la definición más lapidaria

En una entrevista en la sección El Roscafé, del programa A dos voces (TN), Gerardo Romano disparó una lapidaria definición sobre Javier Milei, y aseguró que el libertario llegó al poder "por intoxicación de peronismo".

"Milei ganó las elecciones porque dijo que iba a pagar la casta y acá no quedó claro quién es la casta. Hubo una mega devaluación, hay terror de tarifas que se vienen, la licuación de jubilaciones y salarios, el recorte de jubilaciones”, remarcó Gerardo Romano sobre la dramática situación que transita el país.

Al referirse a que Javier Milei ganó las elecciones "por intoxicación de peronismo", el actor aseguró que a Alberto Fernández "le dieron duro". “Pagó la fiesta de Olivos y el vacunatorio VIP”, reflexionó sobre algunos de los momentos más álgidos del anterior presidente.

Gerardo Romano arremetió contra Javier Milei. Foto: Captura de video TN:

Siguiendo con su argumento, Gerardo Romano explicó: “No lo defiendo a Alberto, pero no creo que haya cometido actos de corrupción de ningún modo, fue respetuoso. La pandemia no existió en otro momento histórico, tampoco la guerra y la sequía, son elementos que no puedo dejar de ver. Habría que ver qué hubiera pasado si no hubieran estado”.

En otro tramo de la entrevista, Romano habló del rechazo que tienen generalmente los artistas hacia Milei, y definió al mandatario de manera lapidaria al decir: “Hace sufrir a la gente. Es un sádico, es agresivo, es misógino, es violento”.

Por otro lado, cuando le consultaron sobre el apoyo que brindó Guillermo Francella a las medidas de Javier Milei, Gerardo Romano respondió: “Yo lo conozco a Francella, tengo una buena opinión de él. Y no lo juzgo por lo que dijo en el sentido de que vos podés pensar que lo mejor es el neoliberalismo”.