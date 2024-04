Alfa de Gran Hermano reapareció luego de haber sido internado y reveló porqué se fue del reality

Walter Santiago, conocido como "Alfa" y uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano 2022, volvió a "la casa más famosa del mundo" el pasado lunes 25 de marzo. El mediático conoció a los nuevos participantes y se quedaría en el reality sólo por el fin de semana largo. Sin embargo, la llegada de Ariel Ansaldo, excompañero del programa, desestabilizó al jugador que, apenas lo vio ingresar a la casa, pidió irse, algo que no se concretó en ese momento gracias a Santiago del Moro que trató de tranquilizar a Walter.

Pero Alfa no habría soportado la presencia de "Big Ari" en la casa y terminó abandonando el programa el jueves 28. Después de su salida, se conoció la terrible noticia de que el exconcursante debió ser internado.

A Alfa no le gustó en absoluto el ingreso de Ariel a la casa de Gran Hermano. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

"Alfa estaba adentro de la casa con una ARRITMIA. Menos mal que salió. Tras el programa, lo internaron en el sanatorio Las Lomas", contó Ángel de Brito en X.

Luego de su internación, Alfa fue entrevistado en un móvil de Los Ángeles de la Mañana (LAM) sobre este problema de salud que tuvo y su paso por Gran Hermano 2023.

El exparticipante fue internado después de abandonar el programa que conduce Santiago del Moro. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"Fue sólo una subidita de presión, algo normal, todo superado. Los estudios del corazón salieron perfectos. Van a tener que bancar a Alfa mucho tiempo", dijo Walter.

Cuando fue consultado por su salida del reality, el exparticipante expresó: "Me subió la presión, no quería seguir perdiendo el tiempo y me fui a hacer los estudios. Aparte estamos preparando las carreras de autos, no tengo tiempo de nada ya".

Esto fue lo que dijo Alfa en LAM

"¿Te subió la presión con la entrada de Ariel?", fue la picante pregunta que le hizo el cronista, a lo que Alfa respondió: "No, es un cúmulo de cosas". Pero el movilero redobló la apuesta: "No te gustó me parece eso, que de parte de la producción hayan metido a Ariel sin decirte nada...". "No, a mí Ariel no me gusta de ningún lado, simple, así de clarito", contestó el mediático apurado.