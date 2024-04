Luck Ra en Mendoza: todo lo que tenés que saber para el show

Luck Ra, uno de los músicos más populares del momento inicia su gira por el interior del país y Mendoza tendrá el arranque del esperado tour "El Baile del Año".

El artista hace poco agotó dos Luna Park; y ahora se prepara para presentar su show en el reconocido estadio Aconcagua Arena de Mendoza, el 4 de mayo.

El cantante, que viene creciendo a un ritmo exponencial en su carrera musical durante los últimos años, promete movilizar a sus seguidores y desatar un baile al ritmo del trap, el pop, reggaetón y el cuartero.

Luck Ra se presentó en el Luna Park con entradas agotadas.

A partir de las 22.00 las puertas del estadio se abrirán para comenzar a vivir una previa llena de color y entretenimiento.

Foodtrucks, dj's en vivo, barras de tragos y algunas sorpresas serán parte de la antesala del concierto.

DJ Franco Cícero comandará la apertura de la fiesta y lo seguirá la música de El Vecino. Más tarde, a las 23.30, Luck Ra, el joven prodigio de la música urbana levantará el telón para hacer su debut con un show que durará aproximadamente dos horas.

Luego DJ Lea Poloni subirá a la escena para continuar agitando la pista, y para el final, DJ Bauti Filizzola desplegará un line up inolvidable.

"Te mentiría", "Ya no más", "Si pudiera", "Sé que va a doler", "Mentiras RMX", "Si me disculpo", "Que tal", y los hits "Que me falte todo", "Hola Perdida", "Ya no vuelvas", o "La Morocha", serán algunos de los temas con los que el cordobés invitará a bailar en Mendoza.

Luck Ra es uno de los artistas más importantes del cuarteto en la actualidad.

Luck Ra atraviesa un año cargado de reconocimientos y logros más que merecidos. Su crecimiento constante lo ha posicionado como uno de los referentes musicales más destacados del momento, conquistando el corazón del público con sus éxitos.

Las últimas entradas disponibles se consiguen a través de la plataforma entradaUno. También se pueden adquirir físicamente en Almacén Andes Origen (Chile 894, de Ciudad) y habrá una boletería disponible en el estadio durante el evento.

La organización del evento especifica que el show es apto para todo público y destaca que los menores hasta 16 años sólo pueden pasar acompañados por un mayor responsable (cada uno con su ticket).