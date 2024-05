Indignación por la mentira de Furia sobre su salud para sacar ventaja en Gran Hermano

Hace unos días, Furia les confirmó a sus compañeros de Gran Hermano que tiene leucemia nivel 1, luego de varias horas de angustia por unos estudios que tuvo que realizarse y por los que debió salir de la casa.



“Les digo el diagnóstico, tengo algo que es malo, pero que no tengo que andar en tratamiento y, por ende, como estoy en nivel uno y no es el nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro. Chicos, tengo leucemia. Y no es joda. No es chiste ni nada de eso”, les había contado.



“No tengo que tratarlo porque está en nivel uno y si eso no crece todos los meses, tengo que sacarme sangre para ver qué onda. Puede que a los cuarenta años me pegue el nivel tres y ahí se complica. Tengo que hacer vida sana, que no fume tanto, no puedo entrenar lo que entrenaba antes”, completó Furia cuando les hizo saber a sus compañeros el diagnóstico.



Ahora bien, ante esta situación, en las últimas horas Furia utilizó esta circunstancia para sacar una ventaja con respecto al resto de los participantes. “Brother, ¿me llamás para el confesionario que me siento mal?”, pidió, delante de Emmanuel, Zoe y Virginia.



“¿Qué te duele?”, le preguntaron en la habitación. “Me agarró un poquito de taquicardia”, contestó Furia, despertando algo de preocupación en sus compañeros cuando se dirigía al confesionario.



“Hola, buenas noches, Juliana. ¿Cómo te sentís?”, le consultó la voz de Gran Hermano. Allí, Furia reveló cuál era su intención realmente. “Bien. Estoy re bien de salud. ¿Puedo hacer la espontánea?”, confesó. “La espontánea no está habilitada”, le anunciaron.

Furia mintió sobre su salud en la casa de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Finalmente, Furia no logró hacer la nominación espontánea y, una vez afuera del confesionario, le confesó a Virginia cuál era su estrategia en ese momento, generando indignación en muchos usuarios en las redes sociales, que salieron rápidamente a criticarla.



“¿Te dieron algo para tomar?”, le preguntó a Virginia. “No, estaba jodiendo. Quería hacer la espontánea. Me olvidé de la emoción que tengo (que no se podía hacer)”, le explicó Juliana a su compañera.