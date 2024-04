Por qué Marina Calabró y Rolando Barbano todavía no ensamblaron sus familias

Durante algunos meses se especuló y los rumores estuvieron muy instalados, hasta que finalmente un día dejaron de esconderse. Marina Calabró y Rolando Barbano están disfrutando de su reciente historia de amor.



No obstante, todavía no dieron un paso muy importante en su relación: ensamblar sus familias. En una nota juntos en LAM, los periodistas explicaron los motivos por los cuales aún no es el momento de avanzar en ese sentido.



“¿Ya se conocen los hijos de ustedes?”, le preguntó el cronista del programa que Ángel de Brito conduce en la pantalla de América. “Él la conoce a Mía, pero no como pareja. No hubo presentaciones ni pernocte en casa”, contestó Marina Calabró.



“Mi hija sabe que estoy de novia con Rolando y sus hijos saben que yo estoy con él pero hasta ahí llega. Mi hija se enteró por mí”, agregó la periodista de Radio Mitre y de LN+ sobre cómo están llevando el tema de la relación y sus hijos.



Por su parte, Rolando Barbano comentó: “Mis hijos son más chicos. Había expectativa mediática y con los hijos chicos es difícil decidir cuándo le contás o si esperás a que ellos te pregunten”.



“No estamos en una etapa de ensamblar nada”, sostuvo Marina Calabro, algo con lo que coincide Rolando Barbano. “Claro, habíamos decidido que nuestra relación se fortaleciera y fluyera a puertas cerradas”, sumó el periodista.

Marina Calabró y Rolando Barbano. Foto: captura de streaming.



Por otra parte, la feliz pareja recordó un momento especial de su relación: el día en el que se dieron el primer beso. “Fue el 29 de octubre y estamos pensando en tatuárnosla. Tardamos en contarlo porque toda relación necesita un tiempo para asentarse”, contaron.



Hay que recordar que alguien de LAM tiene un lugar muy destacado en la historia de la pareja de Marina Calabró y Rolando Barbano, ya que fue en el cumpleañode de Yanina Latorre en donse se mostraron en pareja por primera vez.