La defensa de Gonzalo Valenzuela tras la denuncia por abuso sexual

En marzo 2023, la periodista Karla Rocha denunció a Gonzalo Valenzuela por abuso sexual. Así, se desató un verdadero escándalo en Chile, por las contundentes declaraciones de la supuesta víctima.

Pero en las últimas horas la noticia volvió a todos los portales de espectáculos del país vecino, ya que el actor rompió el silencio y se refirió por primera vez a las acusaciones en su contra.

"Eso está donde tiene que estar, que es en las manos de la Justicia. Ese es un tema que no toco porque me parece super delicado", aseguró durante una entrevista que brindó a la Revista Velvet.

"Yo estoy tranquilo porque nunca le he hecho el mal a nadie. En Argentina me pasaba que había mujeres que decían que habían estado conmigo y que yo nunca las había visto en mi vida. Todas calumnias", agregó.

Gonzalo Valenzuela y su esposa Kika Silva, protagonistas de la portada de la revista Velvet.

Para finalizar, declaró: "Van a venir más denuncias así, puede que sí, porque hay gente muy mala capaz de inventar cosas terribles".

Noticias Relacionadas Gonzalo Valenzuela fue acusado por abuso sexual: el desgarrador relato de la denunciante

Tras las declaraciones del actor, fue la propia denunciante quien salió a opinar al respecto: "Me han llamado varias amigas porque salió lo que pasó con el degenerado de Valenzuela -no sé llamarlo de otra forma- y quiero decir que la denuncia en carabineros la puse pocos días después de lo sucedido en marzo del 2023. No fue ahora, como dicen, aunque cuando hay abuso sexual no hay prescripción porque hay personas que demoran años en procesar lo sucedido.

"Hice también una denuncia por redes, pero no fue ahora, ni siquiera estoy en Chile, fue meses atrás. Juro por mi vida que lo que viví es cierto. Este tipo me toqueteó fuerte y de improviso y yo quedé en shock. Además, con mi denuncia por redes, supe que no soy la única víctima de este tipo", agregó Rocha.

"En fin, verán si me creen o no… yo cumplo con que se sepa y ojalá todas las mujeres saquemos la voz ante eventos tan traumáticos donde uno puede ser víctima o nuestras hijas o nietas", finalizó.