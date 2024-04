El emotivo mensaje de Luciana Salazar para su empleada doméstica

Si bien es habitual que Luciana Salazar se exprese con tiernos mensajes en redes sociales dedicados a su hija, Matilda, ahora sorprendió a todos con un emotivo posteo dirigido hacia una persona muy especial, Matute, su empleada doméstica.



La modelo publicó una foto que data del año pasado se puede ver a la homenajeada junto a Matilda. “Feliz cumple a nuestra amada Matute. Te extrañamos mucho”, escribió Luli Salazar en una historia de Instagram.



La foto que eligió la mediática es una captura de un video grabado en el año 2023. En aquella ocasión, cuando organizó un manifiesto en su casa, también le había dedicado unas hermosas palabras. “Matute es todo y más en nuestras vidas. Se merece todo en esta vida”, había expresado.

Luli Salazar le dedicó un tierno posteo a Matute, su empleada doméstica. Foto: @salazarluli.





Hace un tiempo, Luciana Salazar había estallado de bronca por algunos comentarios que le había llegado en los que la acusaban de maltratadora y la cuestionaban por el uniforme que le había exigido utilizar.



“Mucha mala onda. Ellas están felices de tener uniforme porque no manchan la ropa. Me agradecen. ¿Los médicos y los que trabajan en portería están estigmatizados?”, había planteado Luciana Salazar como respuesta a aquellos comentarios.



Por su parte, una de las voces más críticas contra la modelo fue la de Yanina Latorre, quien en LAM tuvo palabras durísimas y le enrostró una actitud, dado que en esos días la habían escrachado en el supermercado junto a su empleada doméstica.

“Sinceramente, Luli, no aclares que oscurece. ¿Para que llevás compañía? ¿Para mostrar que sos una señora rica? Al pedo. ¿Para demostrar que no tenés nada que hacer? Porque en ese momento no laburabas. Y vas con una empleada escoltándote”, remarcó.



“Y cuando dijo: ‘Ellas usan uniformes porque son felices’. Yo dudo que una mujer en sus cabales elija eso”, concluyó Yanina Latorre en ese momento sobre sus críticas hacia Luciana Salazar, quien, en otro posteo, confesó sobre Matute: "Como mi segunda abuela".