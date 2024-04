Luciana Salazar presumió de sus cortinas inteligentes y causó polémica

Los famosos no suelen privarse de darse lujos. Luciana Salazar, claramente, no es la excepción y lleva una vida que muy poca gente en la Argentina puede tener. Además, Luli lo muestra en redes sociales, aunque en los últimos días lo hizo con un detalle que no pasó desapercibido para su enorme cantidad de seguidores. Se trata de unas cortinas inteligentes que mostró en un video.

Salazar vive en un edificio de la Avenida del Libertador, lugar en el que viven también Wanda Nara, Evangelina Anderson y Martín Demichelis, publicó un video del amanecer en el que se ve el sistema top con el que cambia las cortinas nocturnas por las diurnas, lo que permite que entre la luz.

La pasión por tener bien su hogar se debe a que la llegada de un hijo es un cambio radical en la vida de cualquier persona. Esto, obviamente, no cambia en el caso de los famosos y Luciana Salazar no es la excepción a dicha regla, por eso publica con mucha frecuencia en las redes distintos posteos referidos a Matilda, su hija.

Salazar con Matilda (Revista Gente)

Gracias a su profesión, Salazar tiene amplios conocimientos sobre moda, cosa que le traspasó a Matilda en el día a día. De a poco, la niña está confirmado la vieja frase "de tal palo, tal astilla" y está posando con llamativos looks pese a sus 6 años de edad, tal como se ve en dos posteos que Luli realizó recientemente a través de sus redes sociales.

En uno de ellos, Salazar muestra una muñeca pintada por Matilda y la frase "Amo la creatividad fashionista de Matilda siendo tan chiquita". En la otra foto, se ve el dibujo de una chica y la frase "Su juego favorito". De a poco, Matilda se perfila como una fan de la moda, además de realizar ejercicios físicos, tomar clases de ballet y practicar patinaje artístico. Sin dudas, se va gestando una futura estrella del mundo del espectáculo.

Luli y Matilda tienen todas las comodidades

Recordemos que, si bien la mayoría de las publicaciones que realiza habitualmente Luciana Salazar son referidos a su hija, hace un tiempo sorprendió a todos con un emotivo posteo dirigido hacia una persona muy especial, Matute, su empleada doméstica.