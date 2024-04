La China Suárez se sinceró sobre sus cirugías estéticas: "Eran bolsitas"

Cada tanto, la China Suárez les propone a sus seguidores de Instagram preguntarles lo que sea. Así fue como la artista terminó contando en las últimas horas cuál es la operación que se hizo hace unos años, cuando el espejo le devolvía una imagen que la deprimía profundamente.

Sí: la China Suárez, siendo una de las mujeres más deseadas de la Argentina y epítome de la belleza hegemónica, es humana y también siente inseguridades con respecto a su cuerpo. “Me operé las tetas”, se sinceró Sangre Japonesa, cuando alguien quiso saber si había pasado por el quirófano alguna vez.

“Ahora que se durmieron mis hijos, lo cuento”, dijo María Eugenia y explicó el contexto de su intervención estética: “Yo siempre tuve, pero me las operé porque después de dar teta. Un día me miré al espejo de costado y literal, parecían como los huevos de un viejo”.

“Nunca vi los huevos de un viejo en persona, lo digo antes de que me empiecen a inventar cosas, pero eran como eso: dos bolsitas así, vacías. Horrible. Y dije ‘no, no, no, me las voy a operar’. Y me las operé. Eso fue todo”, siguió China.

La China Suárez contó que sólo se operó las lolas luego de ser mamá. Instagram Sangre Japonea.

Mientras espera que su nariz vuelva a la normalidad tras sufrir un confuso y tonto accidente en San Martín de los Andes, en medio del rodaje de una película, la actriz dejó abierta la posibilidad de someterse a otro retoque a cuchillo.

“Me quedó un huevo. Pero bueno, veré si a futuro me la opero o qué. Mi tema es que no quiero otra nariz, así que no sé cómo haré”, dijo María Eugenia, cuando le consultaron sobre cómo estaba su nariz. A la vez, la artista aseguró que no descartaba tener más hijos. “En un futuro, sí”, indicó la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.

La China Suárez reveló lo que la enramora de un hombre



Días atrás, La China Suárez se prendió a un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram, entre los cuales se destacó la pregunta de alguien que quiso saber cuáles son las pretensiones al momento de ponerse en pareja.

“¿Qué es lo que tiene que tener sí o sí un hombre para atraerte?”, le preguntaron en el sticker de preguntas de sus historias de Instagram. La respuesta de la actriz y cantante fue realmente sorprendente. La China contó lo que la atrae de un hombre. Instagram Sangre Japonesa.

“Me engancho cuando me quieren bien. Me gusta un hombre que demuestra y se la juegue porque habladores hay muchos”, contestó la China Suárez, dejando la duda sobre si su respuesta era una indirecta hacia alguno de sus ex o de los hombres con los que fue vinculada en el último tiempo, luego de la separación de Rusherking.