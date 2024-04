Las fotos como modelo de Catalina, la hija de Santiago del Moro

No es habitual que Santiago del Moro revele detalles de su vida privada en las redes sociales ni en la televisión. Es más bien reservado, protegiendo lo máximo posible a su familia. Sin embargo, ahora hizo una excepción.



Es que en los últimos días, el conductor de Gran Hermano sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir fotos de su hija Catalina, de 13 años, como modelo, ya que es parte de una campaña de indumentaria.

Catalina, la hija modelo de Santiago del Moro.



Por lo general, Santiago del Moro utiliza las redes sociales para promocionar sus distintos trabajos, ya sea en la televisión o en la radio. Sin embargo, esta vez se dio el gusto de compartir los primeros pasos en el modelaje de su hija adolescente.



Santiago del Moro es padre de Catalina, Amanda y Santa, ambas fruto de su historia de amor con María José Sánchez, con quien está en pareja desde hace muchísimos años, desde la adolescencia, ya que se conocieron en su pueblo natal, Tres Algarrobos, partido bonaerense de Carlos Tejedor.



El conductor de Gran Hermano siempre prefirió reservar la privacidad de su familia, sobre todo de sus tres hijas, pero ahora sintió que era el momento propicio para expresar todo su orgullo por el progreso de Catalina.

No obstante, esta no es la primera vez que Santiago del Moro hace referencia a Catalina en sus redes sociales, ya que lo había hecho anteriormente motivado por una observación muy curiosa de un seguidor de Instagram.



Sucede que la adolescente de 13 años tiene un increíble parecido físico a Lali Espósito. “Esta imagen me la mandó una fanática de Lali. Para mí es un honor que le vean algo de ella, ¡porque todos amamos a Lali! ¡Tan talentosa, laburadora y buena gente!”, publicó Santiago del Moro en su momento.