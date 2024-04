La explicación de Evangelina Anderson sobre por qué no quiere vivir definitvamente en la Argentina

Luego de muchos años viviendo en Europa, entre España, Inglaterra y Alemania, Evangelina Anderson y Martín Demichelis volvieron a la Argentina, ya que el ex futbolista regresó al país para dirigir a River.



Sin embargo, en las últimas horas la ex vedette sorprendió con una aclaración inesperada: no tienen intenciones de vivir de manera definitiva en la Argentina, a pesar de lo que muchos podrían llegar a creer.



En una interacción con sus seguidores de Instagram, Evangelina Anderson respondió a la consulta al respecto. “¿Piensan quedarse acá definitivamente?”, le preguntaron. La respuesta de la esposa de Martín Demichelis fue contundente.

“No. Mi casa, donde tengo todo, está en Marbella (España). Y como todos saben, la vida de un entrenador de fútbol consta en vivir en donde nos lleve su profesión”, explicó Evangelina Anderson en sus historias de Instagram.



Luego, otra pregunta le recordó un momento emotivo. “¿Qué es lo que más te gusta de estar viviendo acá otra vez?”, quisieron saber sus seguidores. Ante esta consigna, Evangelina Anderson posteó una foto abrazando a su madre.



“Disfrutar de mis papás, mis hermanas y amigos. Estar en los cumples y llenarlos de abrazos”, respondió la ex vedette. “Este es el video de cuando les caí de sorpresa después de tres años sin poder venir a la Argentina por la pandemia”, continuó en su respuesta.

Por último, a Evangelina Anderson le preguntaron cómo es el manejo en cuanto a la educación de sus hijos, dado que hace ya un año y medio volvieron a instalarse en la Argentina luego de estar viviendo en Alemania.



“Lola y Emma van a un cole internacional en donde siguen con el mismo idioma y sistema educativo cuando vivimos en el exterior. Basti va a la escuela de River”, comentó Evangelina Anderson a sus seguidores de Instagram.