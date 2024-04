La decisión de TN tras el brutal exabrupto contra Boca que salió al aire

La derrota de Boca ante Fortaleza dio lugar a un brutal exabrupto que salió al aire en un graph de TN, y tras la polémica los conductores Sergio Lapegüe y Roxy Vázquez se encargaron de anunciar que habrá una sanción para el responsable de tal ataque.

Mientras leían los títulos de la jornada, la mencionada periodista alcanzó a mencionar: "Copa Sudamericana. Valioso triunfo en Venezuela", en alusión a la victoria de Lanús ante Metropolitanos por 2 a 0. Y luego, Roxy Vázquez alcanzó a frenar repentinamente cuando el graph de TN decía "Y a Boca se lo garch***".

El exabrupto contra Boca que salió al aire en un graph de TN. Foto: Captura de video TN.

Desencajado por la situación, Lapegüe disparó: "¿Quién puso eso? Lo voy a ir a buscar a ese que escribió eso", En tanto que Vázquez remarcó en ese momento: "Nunca en 25 años de laburo nunca me sucedió, pero bárbaro".

Tras el revuelo, este viernes, en el segmento de TN que va de 6 a 10, los conductores hablaron del grosero desliz en el graph contra Boca. "Durante la lectura de los títulos de las 7, que me tocaba a mí leer, había un texto inapropiado, pero que no salió mi voz contándolo pero sí se leyó, y que no tiene nada que ver con la política de TN", aclaró Roxy Vázquez.

Luego Sergio Lapegüe indicó que se trató de "broma interna que no debería haber salido al aire" y que "tiene que ver con el folclore del fútbol".

Sobre el episodio que enfureció a los seguidores de Boca por el graph que se leyó en TN, el conductor remarcó: "Ya se tomaron medidas disciplinarias contra esa persona que quiso hacer un chiste de mal gusto. Nosotros estamos poniendo la cara. Roxy no lo leyó porque se dio cuenta que había un error". En tanto que su compañera concluyó: "Corresponde que pidamos disculpas en nombre de todo el equipo que siempre intenta llevar la mejor información".

Según trascendió en redes sociales y algunos portales, TN habría decidido despedir a un productor del programa que conducen Sergio Lapegüe y Roxy Vázquez por el exabrupto contra Boca, aunque tal versión no ha sido confirmada de manera oficial.