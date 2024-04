El increíble regalo que recibió Lucía de Gran Hermano por parte de su fandom

Desde que salió de la casa de Gran Hermano, Lucía Maidana supo construir un fuerte fandom que ahora la sorprendió no sólo a ella, sino a todos en general, con un increíble y costoso regalo.



Sucede que, según se pudo ver en un vivo de Instagram, Lucía Maidana fue sorprendida por sus seguidores con una computadora. ¿El motivo? Quieren que haga streaming prácticamente todos los días.



En las imágenes se la puede ver a una muy feliz Lucía abriendo la caja con la computadora. “¡Es una banda, boludo!”, se la escucha decir a la joven salteña, antes de disponerse a abrir la caja, con una sonrisa de oreja a oreja.



“Son dos genios”, les decía a los seguidores que se acercaron a entregarle el obsequio. Muy emocionada, Lucía Maidana les dio un fuerte abrazo mientras en los comentarios del vivo se podía ver a sus seguidores celebrando.



No obstante, no todo fue felicitaciones ante tamaño regalo para la ex Gran Hermano, sino que muchos usuarios de las redes sociales expresaron algunas críticas y cuestionamientos, por diversos motivos.

Lucía de Gran Hermano recibió un sorprendente regalo por parte de su fandom.



Por un lado, algunos comentaban que no había ninguna necesidad de que le hicieran semejante y costoso regalo a Lucía Maidana, dado que, con el dinero que obtuvo y que sigue generando por su participación en el reality podía comprarse la computadora ella misma.



“Pero Lucía se puede conseguir una fácilmente”, “cada uno gasta su plata en lo que se le canta, pero le regalaron una pc a una mina forrada en guita que con dos canjes se la compraba”, “tiene la re guita y las fanáticas gastan en regalarle algo que fácilmente lo consigue ella misma” fueron algunos de los comentarios.