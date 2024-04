Lali Espósito volvió a apuntar contra el gobierno de Javier Milei

Lali Espósito y Javier Milei vienen protagonizando un fuerte enfrentamiento. Desde las elecciones primarias del año pasado, la cantante dejó en claro que seguirá expresando abiertamente sus ideales. El cruce llegó a tal nivel que el propio mandatario llegó a apodarla "Lali Depósito" durante una entrevista, acusándola de recibir altos montos de parte del Estado por sus presentaciones.

En este contexto, la cantante se encuentra en España participando del reality Factor X como jurado junto con reconocidas figuras de la talla de Abraham Mateo, Vanesa Martín y Willy Bárcenas.

En este contexto, Lali sumó un nuevo capítulo en su pelea con el gobierno nacional. Durante su devolución a dos artistas, la artista expresó: "Creo que la presencia de ustedes significa mucho en un show tan masivo como este".

Luego, aprovechó para lanzar un filoso comentario contra Milei: "(Su presencia) reivindica una palabra que no sólo a veces está mal usada, si no que se la apropia gente que no, que es ‘libertad’".

Así fueron las declaraciones de Lali en la televisión española

"Los felicito por traer la libertad, la de verdad, la del corazón, a este escenario", concluyó.