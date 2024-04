Furia reveló que tiene leucemia y contó un detalle muy doloroso

Furia finalmente contó este lunes que el resultado de sus análisis fueron negativos y se confirmó lo peor: tiene leucemia. La participante de Gran Hermano reveló ante sus compañeros esta enfermedad que fue diagnosticada tras los estudios que se realizó la semana pasada.

Al volver a ingresar a la casa intentó llevarle tranquilidad a sus compañeros y aseguró que "todo está bien" y que tiene "el apto médico", pero luego decidió contar más en profundidad: "Tengo algo que es una ver…, pero que no tengo que hacer tratamiento. Como estoy en el nivel uno, no estoy en el nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro”, dijo sin darse a entender por sus compañeros por lo que aclaró: “Chicos, tengo leucemia”.

Furia tiene leucemia nivel uno.

"Esto no es un juego, no es una broma, no es nada de eso. No tengo que someterme a tratamiento porque está en etapa uno, así que cada mes debo hacerme análisis de sangre para monitorearlo. Si llega a la etapa tres cerca de los cuarenta años, entonces sí, estamos en problemas", agregó Furia revelando que en el futuro puede cambiar su estado actual.

"También pregunté qué debo hacer y la verdad es que debo llevar un estilo de vida saludable, reducir el consumo de cigarrillos porque conocen los riesgos, ¿qué más? Ya no puedo entrenar como solía hacerlo, lo que significa que no puedo hacer nada", detalló la favorita de Gran Hermano.

Mirá el video de Furia de Gran Hermano contando que tiene leucemia

"Quédense tranquilos, estoy bien; de lo contrario, no estaría aquí adentro. Me habrían internado y no podría seguir en el juego. Mi idea es seguir adelante con todo esto, que es mi vida, al igual que la de ustedes. Todos cambiamos nuestras vidas por esto, así que no se preocupen", les explicó Furia a sus compañeros de Gran Hermano.

"Quiero dejar claro que este juego no tuvo nada que ver con mi situación actual. Creo que todo se debe a lo que he aguantado con mi familia, nada más. Es por la rabia que siento, por cosas que no he perdonado y que debo liberar y sanar. Necesito sacar todo lo que tengo adentro y soltarlo", finalizó.