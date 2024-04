La pregunta más fea que Santiago del Moro le hizo a una participante de Gran Hermano

La pareja conformada por Denisse González y Bautista Mascía tuvo hasta shippeo, Baunisse. Pero luego de la salida de la joven, quedaba la duda de saber si la relación entre ambos seguiría firme. En diálogo con Santiago del Moro, González afirmó no estar celosa del vínculo naciente entre Bautista y Coty.

¿Te da un poquito de celos Coty?, preguntó Santi. "No cero, nada de celos, no tengo por qué. A quién no le gusta Bautista, es un chico muy lindo. Nada de celos. Formamos un re lindo vínculo y obviamente veremos que es lo que pasa afuera", manifestó Denisse.

Recordemos que, antes, Bautista dijo que que no le molestaría que González se vaya del juego si él podía quedarse. A modo de cierre, Denisse sostuvo: "Pero en el adentro yo le tengo total confianza, no va a pasar nada, es un juego. Yo si lo estoy esperando acá afuera".

La participante habló con Santiago

Se sabe que en la casa de Gran Hermano siempre están pasando cosas. Si no es alguna pelea, es una nueva alianza o estrategia o bien, como es en esta ocasión, algunos participantes eligieron tener sexo. Si bien Gran Hermano 2023 presentó algunas rarezas frente a otras temporadas del reality show en el país e incluso en el mundo, y tuvieron lugar la consolidación de algunas parejas, esta vez Denisse y Bautista, consiguieron un récord extraño dentro de la vivienda.

El reingreso de la participante encendió las horas en la casa más famosa. Es que, a cuatro días de volver al juego, como parte de los “Golden tickets” que entregó el programa, la jugadora cumplió con su promesa y apenas reingresó fue directo a comerle la boca al uruguayo. Su campaña para volver al juego había girado en torno a darle romance y fuego a una casa que hasta el momento se había mostrado bastante tibia en ese tipo de pasiones.

Bautista sigue en la casa

El súper beso con el participante fue in crescendo los siguientes días y la pareja terminó teniendo sexo en la habitación de los hombres, mientras el resto de los concursantes dormían. El hecho se filtró en las redes cuando al otro día, ya a la mañana, la aspirante a modelo le contó a Catalina Gorostidi, otra de las jugadoras que reingresó, que había concretado con el joven charrúa. "Me dijo que me extrañó y un montón de cosas lindas", aseguró una sonriente Denisse, mientras le susurraba a la médica pediatra que había podido tener intimidad con él.