Sabrina Rojas confesó cómo se portó cuando le fue infiel a una ex pareja

En una distendida charla con Desayuno Americano, Sabrina Rojas habló de su momento de soltería tras separarse de El Tucu López y confesó cómo se portó cuando le fue infiel a una ex pareja, en el pasado.



Todo surgió a partir de un tópico referido a los celos. En ese marco, contó que había compañeras de teatro de Luciano Castro de quienes desconfiaba, aunque rara vez hacía planteos o escenas.



“Me banqué bastante y depende del momento en el que me agarraba, encaré, porque tenía un mal día”, contó Sabrina Rojas en la charla con Pamela David y los integrantes de su programa en América.



“Fui siempre muy tranquila, siempre me fumé todo muy tranquila en casa. Pero alguna vez dije: ‘Che, qué onda esto, porque no estaría entendiendo’”, agregó la actriz, quien parece haberle cerrado la puerta definitivamente a una vuelta con El Tucu López.



En un momento de la charla, Pamela David le preguntó a Sabrina Rojas si alguna vez había revisado teléfonos, una práctica muy habitual en las parejas que, por lo general, termina mal. “En una época re…”, confesó la actriz, ante el aplauso de las mujeres en el estudio.



“Hoy lo pienso y me parece una locura. Y no se me cruza por la cabeza. Fue en una etapa de la vida que la persona con la que estás te enloquece y no pensás. Hoy no se me cruza por la cabeza. Lo pienso y me pregunto quién era esa persona”, aclaró Sabrina Rojas.

Sabrina Rojas contó cómo se portó cuando le fue infiel a una ex pareja. Foto: @rojassasi.



En ese contexto, le preguntaron a la actriz si alguna pareja alguna vez le había revisado el teléfono y, en el caso de haberlo hecho, si había encontrado algo. La respuesta fue sorpresiva para todos.



“Yo siempre fui muy prolija. Cuando me porté mal, fui muy prolija. Soy muy pilla para esas cosas”, reveló Sabrina Rojas. “Aunque te portes mal, por lo menos tenés el amor de cuidar a la otra persona”, explicó luego.