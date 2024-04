Quién es la novia de Emiliano Pinsón que lo acompaña en su durísima enfermedad hace 6 meses

Es conocido el caso de Emiliano Pinsón. Luego de dar a conocer la enfermedad que atraviesa, todo el ambiente salió a darle su apoyo para que el periodista pueda dar pelea de la mejor manera posible dentro de las ciruncunstancias por las cuales está pasando. Ahora, ganó un respaldo de lujo ya que reveló que tiene pareja.

"Hace seis meses que estamos juntos. Es una hermosa historia de amor. Ella vive en su casa con su hijo, yo tengo los míos que ya están grandes. Nos conocíamos de hace mucho y nos reencontramos. Es importante el amor. Yo no pensaba volver a enamorarme después de 11 años y apareció porque no lo buscaba. El reencuentro se dio de una manera muy linda y hasta aniñada porque fue muy inocente", afirmó Emiliano en diálogo con La Nación.

Poco después, el periodista sostuvo: "Hay como un prurito de que uno no se puede enamorar porque está enfermo, y yo pude hacer. Yo me enamoré después de 11 años. Está en nosotros darle el lugar a una enfermedad X. Hay gente que no lo habla, no lo dice, tira todo debajo de la alfombra, no se enamorara, no tiene más sexo, se acabó la vida y no es así. Para mí hay que vivir como siempre. Llevo varias vidas en una y sigo".

Pinsón junto a su pareja

Para finalizar, Pinsón indicó: "Me acompaña mucha gente además de mi familia y mis amigos. Y Laura también. Pero es verdad que es lindo tener un amor, sentirse querido por lo que sos más que por lo que mostrás. Es muy compañera y me ayuda mucho".

Recordemos que Emiliano Pinsón sorprendió al mundo del periodismo al revelar que desde mediados de 2022 atraviesa la enfermedad del parkinson. La dura confesión la hizo en vivo en su programa radial Arriba, Carajo (Dsports Radio).

El periodista sigue trabajando

En este difícil contexto, comenzaron a surgir rumores que abandonaría su trabajo como periodista, y sobre todo en la radio, para enfocarse de lleno en su tratamiento. Tras las repercusiones de las versiones, fue el propio Pinsón quien salió a aclarar que seguirá trabajando pese a su enfermedad.