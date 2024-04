Quién es el ex Gran Hermano que quiere conquistar a Catalina

Damián Moya ya no está más adentro de la casa más famosa del país. Y claro, ahora el mundo es otro ya que se empiezan a ver los frutos de la fama cosechada a lo largo de su participación en uno de los programas más vistos de la televisión.

Moya estuvo en el streaming de Telefe y dejó notar que habría una atracción con Catalina Gorostidi. "Creo que algún contacto humano tuvimos... nos atraemos mucho", dijo Damián, a lo que Daniela Celis preguntó: "¿Estuvieron juntos?". "No, no, no.... me gustaría conocerla ahora que estamos los dos afuera", sostuvo Moya.

"Chicos, es un montón lo que está diciendo. Se gustan! ¿Adentro de la casa se lo dijiste?", manifestó Celis. "¿Qué me parece muy linda? Charlamos un poquito, sí, pero yo soy tímido... pasa que ella -capaz- en cámara no quiere nada", blanqueó Moya. Para cerrar, Damián dijo: "Ya nos mensajeamos”, como dejando bien en claro que la cosa empieza a ir en serio.

Catalina Gorostidi fue una de las importantes protagonistas que tuvo la presente edición de Gran Hermano. Si bien ya quedó eliminada en la más reciente semana del certamen, ahora se dio a conocer que está atravesando un problema de salud por el cual debió ser internada hace unas horas.

Tras haber sido eliminada del reality, luego de un tremendo mano a mano contra Furia, Catalina comenzó a hacer la clásica recorrida por los medios que hacen los hermanitos una vez que salen de la casa. Allí tuvo que enfrentar a los analistas y los diferentes debates sobre su estrategia de juego. En esa recorrida, Cata tuvo una particular forma de aparecer en los medios, ya que lo hizo usando unos anteojos de sol que generaron enigma dentro de la enorme cantidad de seguidores que tiene en las redes sociales.

Damián sostuvo que se están mandando mensajes

Tras hacer diferentes apariciones televisivas con estos instrumentos ópticos, la mediática quiso salir a aclarar el panorama y frenar con cualquier tipo de especulación sobre su figura, para poder contar lo que realmente viene pasándole: un problema con su vista.