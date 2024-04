La polémica razón por la que Nicolás se enamoró de Florencia y la terminó dejando en Gran Hermano

En las últimas horas, las redes sociales, que no perdonan a nadie, apuntaron como nunca hasta ahora contra Nicolás de Gran Hermano, luego de que confesar el motivo por el cual se enamoró de Florencia, a quien terminó dejando.



Sucede que en los últimos días se dio una extraña distancia entre los participantes, algo que inquieto a la joven, que fue a buscar respuestas. “¿A vos te atraigo sexualmente y no te gusta mi personalidad?”, le consultó.



Nicolás, algo descolocado por la pregunta, terminó confesando lo que Florencia no hubiese querido escuchar. “Me quedé pensando en que quizá tenés razón”, admitió uno de los integrantes del grupo llamado “Los Bro”.



En las redes sociales los fanáticos de Gran Hermano expresaron su indignación con el joven. “Nicolás diciéndole a Florencia que no le gusta su personalidad y que sólo le atrae sexualmente, pero que puede cambiar con el tiempo y los días. Flaco, dejá de boludearla”, escribió la usuaria que compartió el video del momento. “Nicolás, tenés los días contados. Con las pibas, no”, agregó otra internauta. “Me muero de ganas de sacarlo de la casa”, escribió otra.



Antes de esta confesión dolorosa para Florencia, la parejita había tenido una discusión, luego de que él le diera explicaciones sobre por qué se había levantado de la cama intempestivamente. “¿Sabés por qué me fui? Porque no me abrazaste durmiendo”, le dijo él.



“Llevás cinco días sin decirme que durmamos juntos y siempre soy yo la que te busca y te da un beso, va y te da un abrazo, va y te dice de dormir. Me cansé de mendigar amor”, le retrucó Florencia a Nicolás.

Nicolás y Florencia, en Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Tras esta charla que no tuvo los mejores términos, Florencia fue a buscar un consejo de Mauro, pareja de Furia y amigo de Nicolas en la casa de Gran Hermano. “A mí me vino a hablar el otro día. Tuvo un par de días muy bajones me parece”, le contó él.



“Yo también soy una persona que siente. Te respeto, pero no es un día sí y un día no. El lunes parecía mi novio. Y ahora no me da un beso hace dos días”, expresó Florencia sobre Nicolás. Habrá que ver cómo sigue la historia, si es que sigue.