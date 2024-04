¿Infiel? Revelan que no cierran las fechas del nuevo romance de Marina Calabró

La historia de amor entre Marina Calabró y Rolando Barbano ha sido uno de los temas más mediáticos del último tiempo. La periodista venía de terminar su relación con Martín Albrecht, con quien estuvo en pareja durante diez años, sin embargo ahora se habla de una posible infidelidad en los albores de esta relación.

El detalle que habría despertado esta versión tiene que ver con las fechas que Marina Calabró recientemente confirmó como el inicio de su romance con Rolando Barbano. ¿La historia de amor comenzó cuando ella todavía estaba de novia con Martín Albretch?

Todo surgió por el reciente dato que indicaría que la hoy feliz pareja tiene pensado hacerse un tatuaje en conjunto. Una decisión que para muchos podría ser demasiado arriesgada, pero que sin embargo también demuestra lo muy bien que están en la relación.

"Es información confirmada. Voy a decir la estricta verdad, todavía no encontramos el diseño indicado", comentó la periodista sobre este tatuaje que quiere hacerse con su novio. Sin embargo, al hablar de las fechas, dejó como disparador un dato que sorprendió a muchos.

“Probamos con los números romanos. Hay que tatuar ‘29 de octubre’ que fue el día del primer beso. Primero lo íbamos a poner en números romanos. Después, si le ponés el año, es como que queda todavía más largo y queda como un chorizo. ¡Tenés que andar con un folleto explicativo!”, explicó.

Y luego concluyó: “Entonces dijimos, ‘bueno que no sea la fecha, que sea algo simbólico’. Conclusión: no encontramos diseño. Así que, el día que lo encontremos, en una de esas nos animamos”. Además, con una gran sonrisa, confesó sobre su relación: “Estamos súper bien, felices, contentos y disfrutando”.

Marina Calabró y Rolando Barbano confirmaron su romance a principios de este año.

Cabe destacar que hace unos días, Marina Calabró también había hablado de estos primeros pasos del romance con su colega en Radio Mitre y explicó que no quería hablar mucho de las fechas por lo engañoso que podría ser: "No me gusta poner fechas, dar explicaciones sobre estas cuestiones porque en el fondo es como una suerte de trampa".