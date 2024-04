El plan siniestro de Furia y Virginia para sacar a Coti de la casa de Gran Hermano

A pesar de sus problemas de salud, Furia no descansa ni un segundo en lo que respecta al juego en la casa de Gran Hermano. Ahora, se la vio junto a Virginia en un macabro plan para sacar a Coti Romero del reality.



Por un momento, Juliana y la oriunda de La Plata dejaron sus diferencias de lado en lo que se vincula a la convivencia y comenzaron a idear una estrategia algo rebuscada para eliminar a la joven correntina.



Sucede que Furia, quien se perfila como la gran candidata a ganar el juego, comenzó a ver en Coti Romero una fuerte amenaza, dado que, luego de la edición en la que participó, logró construir un fuerte fandom.



En una charla en el patio de la casa de Gran Hermano, Furia y Virginia comenzaron a hablar de la amenaza que significa la presencia de Coti Romero. “Es una mujer divina, pendeja, hermosa, todo muy lindo, nos vemos afuera, pero hay que sacarla”, dijo la platense.



“El tema es cómo. En una placa positiva no se va. En una placa negativa hay que probarla una vez aunque sea para ver cómo le va”, coincidió Furia, planteando una alternativa. “Sí, lo que pasa es que el que prueba corre el riesgo de irse. Lo ideal sería que quede una placa de muchos fuertes”, acotó Virginia.



En ese sentido, Furia reconoció que Coti Romero tiene muchísimo aguante afuera de la casa y que, enfrentarse a ella, es correr un riesgo tal vez innecesario. Por esa razón, empezó a elaborar otras estrategias algo más siniestras.

Furia y Virginia tienen un plan siniestro para sacar a Coti de la casa de Gran Hermano.



“Sí, para que todos nuestros familiares puedan ir para ahí. Porque un fandom como el de ella puede destruir tranquilamente a cualquiera de nosotros. También hay maneras más chotas de jugar. Una es que abandone la casa porque no aguante más y otra es crear un enfrentamiento que ella no pueda controlar y que le pegue a alguien o haga algo que no debe”, propuso.



“Se me están ocurriendo varias cosas. Ejemplo: sacarle cosas de su cuarto y que no encuentre lo que necesita. Todos los días hacerle alguna maldad así se pone muy pero muy loquita”, concluyó Furia en su charla con Virginia.