Tras ser internado nuevamente, Darío Barassi se sinceró sobre su cuadro de salud

Durante este fin de semana, Darío Barassi causó preocupación en sus seguidores al trascender que nuevamente fue internado por una complicación en una cirugía que atravesó hace días. El conductor se sinceró sobre su cuadro de salud, y llevó tranquilidad a sus millones de seguidores en las redes sociales. En las últimas horas de este martes, compartió imágenes desde su casa, donde se encuentra completando su recuperación.

“Acá el gordi con su antibiótico endovenoso. Ante todo, gracias al Sanatorio Finochietto por tanta atención y trato. Estoy del or**, porque quiero estar en casa con mis hijas y empezando rehabilitación foniátrica. Pero a veces, las cosas no son como uno quiere”, expresó Darío Barassi sobre la situación de salud que transita.

Luego, sobre las intervenciones a las que se sometió en estos días, el conductor detalló desde sus historias de Instagram: “La de pólipo en las cuerdas vocales evoluciona perfecto. De hecho, ya, algo mínimo estoy hablando, aunque los doctores no me dejen. Vamos bien, paso a paso”.

En tanto que sobre la segunda operación Darío Barassi precisó: “La otra cirugía fue una hernia en el ombligo. Salió perfecto y me estoy recuperando bastante. Casi sin dolor. Pero desarrollé algo que es o una infección superficial o una reacción alérgica. Esto es lo que están estudiando y mientras, me aconsejan quedarme internado, con antibióticos subcutáneos que mejoraron mucho la reacción y me tienen sin fiebre hace rato. Gracias por preguntar, estamos bien y estaremos radiantes en breve. Paciencia”.

Los posteos que compartió Darío Barassi desde su internación. Foto: Instagram @dariobarassi.

Por otro lado, y dado de que su estado de salud requirió de unos días de observacion, Barassi reconoció: “Lo que más odio de estar internado y de no hablar, es lo que extraño estar y jugar con estas dos criaturas, que son, no sé, parte de mi alma y cuerpo. No puedo sin ellas. Obvio, acabo de hacer una videollamada y quedé para atrás. Enanas, papá las ama a otro nivel”.

Al comentar cómo sobrelleva su difícil momento de salud, Darío Barassi enfatizó: “Por suerte de ánimo ando bárbaro. Humor sálvame una vez más”.

Darío Barassi ya se encuentra en su casa completando su recuperación. Foto: Instagram @dariobarassi.

Afortunadamente, este martes el actor y conductor publicó imágenes junto a sus hijas y disfrutando de su casa, con lo que dejó en claro que fue dado de alta y se encuentra terminado su recuperación en familia.