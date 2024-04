Evangelina Anderson reveló quién le puso el apellido artístico y la reacción de su padre

Cientos de teorías rondaron en torno a su vida, desde su irrupción en los medios, más vinculada a ciertas polémicas, a peleas con colegas. Claro que el tiempo trastocó esa imagen y ahora Evangelina Anderson transita por otros carriles, principalmente por su enorme cantidad de años de exilio en Europa.

Tras regresar al país, para acompañar a su marido Martín Demichelis al desafío de ponerse el buzo de entrenador de River Plate, la blonda volvió al tapete público, con otro perfil, lejos de aquellas estridencias, de sus cruces con Wanda Nara, por caso.

Una de las incógnitas que siempre sobrevoló en el imaginario colectivo fue el apellido de Evangelina, que es “artístico”. Ahora, la ex vedette sacó a la luz el origen, principalmente iluminó a la persona que se le ocurrió la idea y el lugar en que arrancó todo.

En su visita a la mesa de Mirtha Legrand, Anderson comenzó con un detalle de la intimidad del matrimonio y contó: “Yo le digo Demi, de Demichelis, cariñosamente”. Tras la pregunta de la diva, la rubia confesó el modo en que la llama su marido: “Me dice Evi o Angelina. En Alemania Evangelina no existe, entonces me decían Angelina”.

Ese universo de temas llevó a Mirtha a preguntarle: “¿Quién te puso Anderson?”. Así llegó la revelación de Evangelina sobre su identidad falsa: “Mi apellido es Paternó, pero Mónica Corona, que me representaba, me puso Anderson. Ella me bautizó y no lo pude cambiar más”.

Además, la esposa de Demichelis narró la reacción de su padre por obviar el apellido y contó: “Mi papá, que tiene una mueblería muy grande en Devoto, me dijo ‘bueno, está bien, Paternó es muy conocido’. Pero ahora me dice ‘no, me hubiese gustado que conserves el apellido’.