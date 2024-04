Natalia Carulias: "Lamentablemente, ya no me sorprende nada en Argentina"

"Me acuerdo cuando me ponían pañitos calientes en el pecho para que se me fuera rápido el resfrío'", cuenta mi mamá con una cara pensativa como si rememorara esos momentos. Y ella no fue la única en tener una infancia distinta a las actuales.

Natalia Carulias agradece estar en este mundo "a pesar de como criaron a los de su generación". "No había tanta atención como hay ahora, ni tanta charla, que es lo que tiene y tenía que pasar. En ese momento, nadie te escuchaba, te la arreglabas solo; pero con todo el amor del mundo incluso, porque no era de mala onda, era así", recuerda Carulias.

Natalia Carulias en su infancia. Créditos: Instagram Nataliacarulias.

Pero las vivencias de la humorista no quedaron sólo en su memoria, sino que eligió transformar todas estas situaciones de la infancia en un unipersonal: Estamos vivos de pedo. ¿Quién no recuerda esa práctica de poner un cono prendido fuego en el oído para limpiarlo? Para Carulias, esto era una barbaridad.

El próximo sábado 27 de abril a las 22 H., Natalia Carulias se presenta en Mendoza con este espectáculo en el que se ríe de las cosas cotidianas que le pasan a los de su generación: mujeres que trabajan mientras crían a sus hijos como pueden, que no entienden de redes, que se olvidan las cosas. Sin poder encasillarse bajo un nombre de "generación X", "millenials", "pandemials", la humorista reflexiona sobre la casualidad absurda que permite que aquellos de su época sigan vivos a pesar de todo. Este unipersonal se realizará en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en la Sala Vilma Rúpolo. Las entradas tienen un valor de $10000 y se pueden conseguir a través de la página Entradaweb.

MDZ Show dialogó con la comediante acerca de su carrera como humorista, de su vínculo con otros artistas del stand up, y de la situación actual del país:

La humorista fue la primera mujer en el país en hacer stand up. Créditos: Facebook Natalia Carulias.

- Desde hace un tiempo estás haciendo Las Chicas de la Culpa junto a Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Malena Guinzburg. Esa relación que no solamente la conocemos de los escenarios, sino también de la televisión y que es parecida a un vínculo entre hermanos o amigas de toda la vida, ¿es la misma detrás de escena?

- Sí, es muy loco pero sí. A nosotras nos convocó Comedy Central para hacer un programa que iba a durar un mes, nada más, porque ese programa era de hombres. 'La culpa es de Colón' lo hacían cinco comediantes, excelentes, hombres. En el mes de la mujer, en marzo, dijeron '¿y si hacemos un mes para la mujer?', y nos juntaron. Nosotras, las cinco, nos conocíamos de stand up, de la vida. Nunca habíamos trabajado juntas. Ahí nos juntamos y fue un éxito tan grande que pasó lo que siguió pasando hasta hoy. La verdad es que la química se dio instantáneamente y eso fue generado una amistad. Fue alucinante. De hecho, eso es lo que ve la gente: que nosotras nos podemos decir cualquier cosa entre nosotras y es bien recibido. Claramente, hay un amor y una amistad que de otra manera no funcionaría.

- ¿Cómo las describirías en una palabra?

- Malena: rápida. Fernanda: histriónica. Connie: loca, bruta. Las comediantes tienen una muy buena relación. Créditos: Instagram Laschicasdelaculpa.

- El humor está más vinculado al hombre. Creo que ustedes han roto barreras al demostrar que la mujer sí puede hacer humor...

- Sí. Este espectáculo, como dice Male Guinzburg, es 'el espectáculo más feminista sin hablar de feminismo', porque nosotras no hacemos ningún tipo de bajada porque nuestro show pasa por otro lado. Pero, realmente, rompimos con esto; no tanto de la comedia, en este caso, porque ya lo veníamos haciendo desde años. Lo que pasa con Las Chicas de la Culpa también tiene que ver con esto de hacer un espectáculo de mujeres hablando de cosas que el público está acostumbrado a escuchar a los hombres, no a las mujeres. Y de un lugar tan natural, porque hablamos de la vida y sin ninguna postura, eso que nos pasa realmente, que siempre lo escuchamos de un hombre y estaba bien, pero dicho por una mujer era como un horror, ahora genera una empatía y coincido en que rompimos una barrera en ese sentido. Yo creo que es uno de los motivos del éxito de Las Chicas de la Culpa.

- ¿Planean venir a Mendoza con este show?

- Sí. En Mendoza pasa algo re loco con Las Chicas de la Culpa que antes de avisar que vamos a ir, ya se llenaron los lugares. Así es que por supuesto. La artista se presentará el próximo sábado 27 de abril en Mendoza. Créditos: Facebook Diego Gareca.

Carulias también reflexionó sobre la crianza actual y su relación con este unipersonal: "A la generación de ahora los hicimos mucho más flojitos, porque los cuidamos tanto que nos fuimos para el otro lado. Entonces también juego un poco con eso en el monólogo: de hablar de dónde venimos nosotros y cómo tratamos de hacer las cosas mejor, pero llevadas al otro extremo que tampoco es bueno". Además, la humorista aclaró que es "un show para todo el público".

- Llevas más de 25 años haciendo humor y sos la primera mujer en Argentina que incursionó en el stand up. ¿Por qué lo elegiste?

- Yo no lo elegí, yo elegí la comedia. Yo hice un unipersonal, que escribí yo, en el Bululú (club de comedia) y me vinieron a buscar. Alejandro Angelini, Martín Rocco, Hugo Fili y Diego Wainstein armaron el primer grupo de stand up en Argentina. Ellos buscaban una mujer, probaron varias, no encontraron y Martín Rocco dijo: 'Hay una pibita que está en el Bululú haciendo esto y no se da cuenta'. Me vinieron a buscar, entrenamos para hacerlo porque es un género bastante difícil en la comedia y ahí empecé. Y me dijeron: 'Vas a ser muy buena y vas a ser la primera mujer que hizo esto y eso no te lo va a sacar nadie'. Y fue verdad. Me dio un lugar hermoso. Natalia ha estado en escenarios, radio y televisión. Créditos: Facebook Natalia Carulias.

- Haciendo un balance de toda tu carrera como humorista, docente, periodista y guionista, ¿qué es lo que más te ha gustado en este recorrido? ¿Hay algo de lo que te arrepientas?

- No me arrepiento de nada, todo me hizo crecer muchísimo y amo hacer comedia en todas sus formas: escribir y subir a un escenario me encanta. Disfruté muchísimo la radio, muchos años, ahora no estoy haciendo porque no tengo tiempo, pero me encanta. También me gusta dar clases, aprendes un montón con la gente. La verdad, todo lo que hice lo disfruté, y disfruto, muchísimo. Donde no me gustaba estar no estaba, esa es la realidad. La tele, por ejemplo, en un momento fue como un lugar un poco como más hostil, es un medio más complejo. Yo hice muy poca tele, porque donde no me sentía cómoda me iba. Vivo de lo que me gusta y trabajo un montón y elijo trabajar en lugares donde me hace bien.

- Participaste, hace más de 15 años, en la TV Pública en el programa Ud., qué hubiera hecho?, donde hacías humor. Cómo alguien que fue parte de este canal, ¿qué pensás de las medidas que ha adoptado el gobierno actual?

- Un horror. Todo me parece muy triste, me parece horrible lo que viene pasando hace millones de años acá, en Argentina, con todos los gobiernos que aparezcan. Lo que está pasando con la cultura me parece un horror. Ahora, por supuesto, que está peor, pero, lamentablemente, ya no me sorprende nada en Argentina.

Mirá la participación que tuvo Natalia Carulias en el programa televisivo Ud., qué hubiera hecho?

- Se ha naturalizado bastante el estar mal en este país...

- Sí. El estar mal o cada vez peor es verdad, lo hemos naturalizado y es muy triste también hacerlo. Yo creo que hay muchísima gente que intenta y que hace todo para cambiar las cosas, gracias a Dios eso existe. Pero uno termina diciendo 'esto es así y bueh' y seguís, naturalizando algo que no debería ser así.

- ¿Cómo te ves dentro de diez años?

- Me veo escribiendo. Viejita, viejita, escribiendo para todos los demás. De hecho, yo ya estoy escribiendo bastante. Cuando yo ya no me suba al escenario, voy a escribir para los otros.