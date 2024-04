Marina Calabró sorprendió con el extraño consejo que le dio a Iván de Pineda

No es ninguna novedad que lo que mueve la aguja en la televisión es el rating. Todos tienen que medir porque, de lo contrario, se les muestra la puerta de salida. Incluso, el propio Marcelo Tinelli lo sufrió en su última etapa en Canal 13.



Ahora, en ese marco, Marina Calabró, quien suele hablar a diario de las mediciones del rating en su columna de Lanata sin Filtro, el programa que conduce Jorge Lanata en Mitre, sorprendió con un consejo para Iván de Pineda.

Sucede que el conductor está dándole muy buenos resultados a Telefe con su programa Escape Perfecto, que, si bien no tiene los números que puede tener Gran Hermano, está siendo muy elegido por los televidentes.



En este contexto, Marina Calabró le habló directamente a Iván de Pineda para decirle que abra los ojos, que no se duerma y que tome una decisión pronta ante tan positivos números de rating que viene cosechando.



“Lo mejor de ese día fue ‘Escape Perfecto’, con 10,3. ¡Tiene que pedir aumento Iván de Pineda y también la China Ansa! Porque están haciendo un suceso y no está debidamente valorado porque Gran Hermano se lleva todo”, comentó la panelista de Lanata sin Filtro.

Por otra parte, también hablando del rating, Marina Calabró comentó que, durante el fin de semana, otro de los ciclos que midió muy bien fue Implacables, que tuvo en la conducción a Daniel Gómez Rinaldi.



El periodista estuvo en reemplazo de Susana Roccasalvo, que salió unos días de vacaciones, aunque, al parecer, el rendimiento del programa no se vio afectado, según contó Marina Calabró, quien agregó que el tema central y que mejores resultados dio fue el conflicto entre Tini Stoessel y Tinelli.