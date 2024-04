Rating: cuánto midió la sorpresiva gala de nominación de Gran Hermano

Este miércoles se vivió una agitada gala de nominación den Gran Hermano (Tekefe). Luego que cada participante ingresara al confesionario para elegir a un rival para que forme parte de la placa de nominados del día domingo, fue el propio Big quien les informó que como castigo estaban todos nominados, salvo el líder. De esta forma, de los 13 que siguen en carrera, 12 están en placa en manos del público.

En este contexto de nominación, sumado a las expectativas generadas por el regreso de Furia a la casa, la gala tuvo momentos de rating cercanos a los 19 puntos.

Finalmente, este jueves se supo que el reality de Telefe se convirtió en lo más visto del día con un promedio de 17,5 puntos. Lo segundo más visto fue Escape perfecto, con 12,4 puntos. Luego se ubicaron Espiando la casa, con 11,8 puntos, y Telefe noticias con 9,3.

Gran Hermano nominó a todos los participantes como castigo

"Hay muchas cosas que a mí no me están gustando y voy a referirme a cada una de ellas. No me gusta que maltraten mi casa, que limpien mal y poco, que viva aquí adentro sin que les importen los más mínimos cuidados. A esta casa deben tratarla como si fuera la que cada una de ustedes (...) No me gusta que no conserven los alimentos de manera óptima. Asimismo, me llenó de angustia el observar como los alimentos se descomponían en los placares de las habitaciones", comenzó expresando el big.

"No me gustan las faltas de respeto, los agravios descalificadores y ciertas ofensas. No lo voy a permitir", continuó.

"Por estos motivos les informo que tomé una decisión y les anticipo que es severa. Cada uno de ustedes, a partir de este momento, está nominado. Todos están en placa, excepto el líder de la semana, Bautista, quien mantiene su inmunidad, pero mañana no podrá salvar a nadie", concluyó.