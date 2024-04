Gran Hermano tomó una drástica decisión y todos los participantes quedaron nominados

Este miércoles se llevó a cabo una nueva gala de nominación en Gran Hermano (Telefe). Como sucede en esta importante instancia, cada participante ingresó al confesionario y nominó a un compañero para que integra la placa para la gala de nominación del día domingo.

En este sentido, fueron cuatro los que quedaron seleccionados: Martín, Emmanuel, Coty y Federico.

Sin embargo Gran Hermano sorprendió a todos al tomar una decisión ante la gran cantidad de complots que se hicieron esta semana.

"Hay muchas cosas que a mí no me están gustando y voy a referirme a cada una de ellas. No me gusta que maltraten mi casa, que limpien mal y poco, que viva aquí adentro sin que les importen los más mínimos cuidados. A esta casa deben tratarla como si fuera la que cada una de ustedes (...) No me gusta que no conserven los alimentos de manera óptima (...) Asimismo, me llenó de angustia el observar como los alimentos se descomponían en los placares de las habitaciones", comenzó expresando el big.

"No me gustan las faltas de respeto, los agravios descalificadores y ciertas ofensas (...) No lo voy a permitir", continuó.

"Por estos motivos les informo que tomé una decisión y les anticipo que es severa. Cada uno de ustedes, a partir de este momento, está nominado. Todos están en placa, excepto el líder de la semana, Bautista, quien mantiene su inmunidad, pero mañana no podrá salvar a nadie", concluyó categórico.