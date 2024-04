Gran Hermano: Furia reveló la grave enfermedad que teme padecer

Furia regresó a Gran Hermano luego de salir de forma temporal para realizarse unos análisis médicos. Como era de esperarse, comenzaron a surgir versiones sobre los motivos que derivaron en estos estudios de emergencia. Primero se habló de una fuerte infección urinaria, pero fue la propia participante la que reveló la enfermedad que podría estar padeciendo.

"En este momento tengo que pensar en mí, me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia", comenzó expresó,: "Yo debería estar tirada ahí, pensando que tengo 33 años y me capaz puedo tener cáncer en la sangre", finalizó.

Recordemos que el lunes fue el propio Santiago del Moro quien anunció la salida de Furia del reality. "Amigos les quiero contar algo importante. Juli próximamente va a salir de la casa de Gran Hermano según han decidido los médicos para ampliar unos estudios médicos", compartió el conductor en sus redes sociales.

"Es ella la única que va a elegir qué contar y, obviamente cuando los profesionales de la salud así lo consideren, volverá a la casa y seguirá en competencia", concluyó.