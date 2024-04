Por qué volvió a entrar en crisis Paloma en la casa de Gran Hermano

Una vez más, Paloma no pudo contener las lágrimas ante una nueva crisis en la casa de Gran Hermano. Primero en el confesionario y luego ante sus compañeras, la participante reconoció que pensó volvería a ver su familia el pasado domingo.



“Uy, Dios, ya voy a llorar”, comenzó diciendo en el confesionario, donde pidió psicólogo. “Yo me había mentalizado en que me iba. Pensaba que ya iba a ver a mi familia. Y ahora estoy acá, otra vez. Y tengo que volver a superar eso y quedarme acá”, confesó la joven.



“Uno se mentaliza con que se va como para que no sea tan chocante ese momento. Pero bueno, me levanté con extrañitis a otro nivel”, agregó Paloma, quien luego pudo hablar con el psicólogo, aunque esa parte no se vio en televisión.



Una vez afuera del confesionario, Paloma estaba muy sensible y con los ojos al borde de las lágrimas nuevamente. Allí, ante una mínima pregunta de Virginia sobre qué le estaba pasando, rompió en llanto.



“Me levanté con mucha extrañitis”, le dijo a Virginia, mientras la abrazaba. “Fui a pedir psicólogo porque necesito descargarme”, les contó a las chicas, entre ellas Florencia, quien también se acercó a contenerla.

Paloma fue contenida por sus compañeras ante una nueva crisis en la casa de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



“¿Cuánto fue el tiempo más largo lejos de tu mamá?”, le preguntaron en el living. “Nada”, respondió Paloma, como pudo, ya que la emoción no le permitía hablar demasiado. Hay que recordar que estuvo en placa el último domingo y, según ella, creyó que se iba.



“Pensá en que cada vez falta menos y que va a ser más lindo el reencuentro. Ellos te ven todo el tiempo. Vos extrañás, pero ellos están ahí”, le aconsejó Coti Romero, quien está teniendo su segunda experiencia en el reality. “Necesito escucharla o algo”, dijo Paloma, en referencia a su madre.