Furia confirmó que se va de Gran Hermano y sus compañeros reaccionaron entre las lágrimas y el shock

Este martes, se dio a conocer que Furia, la participante más polémica de Gran Hermano (Telefe), deberá abandonar el reality para hacerse unos estudios por un problema de salud. En medio de la preocupación, la jugadora dialogó con sus compañeros y no evitó su habitual cuota de sarcasmo.

"El título más que nada es contar mi salud. No quiero asustar a mi hermana, a mis familiares, ni a los Furiosos. Hay algo que salió mal en un estudio y que hay que corroborar. Puede ser de una cosa muy tranqui a algo que no. Lo que me dijo la médica es que no me asuste, que no me preocupe, y que todo tiene solución, pero sí me preocupa porque es un tema de la sangre. Como tengo un currículum familiar, mis papás fallecieron y demás, por ese lado me preocupo. Cuando yo veo dos médicos, me asusto. Es por un tema de que también lo viví", comenzó en la gala de este martes Furia ante la atenta mirada de Santiago del Moro en el confesionario.

Fiel a su estilo desenfadadado, luego la jugadora le pidió al conductor de Gran Hermano permiso para chicanear a sus compañeros con el tema de su salida. "Creo que no tengo que asustarme ni nada, ni tampoco ustedes, pero hubo como una especie de idea medio graciosa acá adentro ya que quieren eliminarme del juego hace bastante. La idea es como decirles que yo misma voy a abandonar la casa por salud. Yo sé que capaz no es gracioso jugar con la salud, pero sí es gracioso para mí ver sus caras".

Luego, sobre su salud Furia detalló: "Yo estoy re bien. A mí me perjudicó y lo voy a decir real, creo que como una estrategia de juego o por un descontento de dos equipos, quedarme sin comer a mí me perjudicó porque yo soy de tener anemia, no comer carne o bajar un poco el porcentaje de grasas, a mí me hace sentir mal. Además del estrés o llegar a discusiones muy altas. El cuerpo va respondiendo y creo que a mí no comer hizo que me bajen un montón las defensas y por ende me agarró infección urinaria. Estoy con antibióticos y en el estudio algo salió mal. Yo debería hacerme chequeos constantemente. Soy atleta de alto rendimiento, hice mucho esfuerzo en todo mi trayecto deportivo y en algún momento te pasa factura el cuerpo".

En tanto que antes de hablar con sus compañeros de Gran Hermano, Furia aclaró que no es su intención abandonar la competencia, y que en caso de tener que hacer un tratamiento, podrá hacerlo dentro de la casa según le indicaron. "Yo quiero quedarme hasta la final, no importa. Yo siempre digo, de acá me van a sacar pero me saca la gente, y sino me voy a quedar arrastrada en el piso, no me importa. Es la competencia más importante de mi vida. Dejé toda mi vida para estar acá adentro. Mi familia lo sabe. Mi hermana lo sabe. Dejé todo", remarcó la jugadora.

Un poco más tarde, cuando Santiago del Moro le pidió a Furia que exponga su situación ante los otros participantes de Gran Hermano, la aguerrida concursante se paró delante y explicó: "No pensé que se iba a exponer tanto, pero la realidad es que tengo que tomar conciencia. Saben que para mí esto es mi vida, que yo dejé mi vida igual que todos ustedes para estar acá adentro, pero también tengo un currículum familiar bastante heavy de lo cual no tengo que asustarme, pero yo no me quiero ir... pero llegó un momento en el que tengo que tomar conciencia. Esa es la palabra. Conciencia. Ya tuve un llamado de atención. La semana pasada no comí bien. Creo que me bajaron las defensas. Ahora los estudios no dieron bien. No sé cómo decirles esto porque la verdad yo jamás diría esto, pero se los tengo que comunicar porque mañana ya no me van a ver, así que... yo voy a abandonar el juego. Es algo que a mí me jode".

Siguiendo la dinámica de Furia, Santiago del Moro se hizo el sorprendido ante el anuncio de Furia, mientras en la casa de Gran Hermano reinaba la sorpresa, con algunos integrantes que se debatían entre las lágrimas y el shock. "Yo no se lo dije a Santiago pero sí lo sabe la producción porque ya lo hablé con ellos porque lo quiero pasar con mi familia. Si es algo muy importante, si es un tratamiento, yo lo quiero hacer afuera. No lo voy a hacer acá adentro, y menos molestando a gente que tal vez puede ganarse un premio. Creo que también quiero estar en la final, pero primero está mi salud", remarcó la participante.

Por último, tras un tenso clima, Furia aclaró a sus compañeros de Gran Hermano con ironía: "Quería decirles que esto es una joda y que sí mañana me voy a hacer los estudios, voy a salir de la casa. Así como me gusta reírme de ciertas cosas, sé que no se jode con la salud y por eso me voy a hacer los estudios para volver y romperles todo bien adentro a todos los hijos de p*** que quieren verme afuera. Voy a volver, cariño. Me van a tener que meter para adentro de nuevo".