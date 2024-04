Las fotos más privadas del nuevo novio de Sofía Gala: quién es Fermín Martínez

Suele decirse que "de tal palo, tal astilla", pero lo cierto es que Sofía Gala no tiene el altísimo perfil de madre, Moria Casán. Sofía no suele mostrarse en episodios controvertidos, ya que está muy metida en su carrera profesional, también es poco de lo que se sabe sobre su vida amorosa, aunque en este caso algo se filtró.

La hija de Moria blanqueó su relación con una foto muy romántica junto a Fermín Martínez, su nuevo novio. Incluso, el propio muchacho le dedicó un cariñoso mensaje en las redes sociales para demostrar lo bien que se siente actualmente.

A través de su cuenta de Instagram, Fermín mostró una foto con Sofía Gala y le dejó un mensaje de amor. Este bello gesto le encantó a Gala, quien rápidamente le comentó la publicación blanqueando sus sentimientos a través de las redes.

Fermín está enamorado de Sofía

"Me gusta mirarla, intento buscar mas adentro. De tanto, que voy dando giros y tumbos sin medir la distancia. Perdón si te hiere mi torpeza, ando solo buscando tu reflejo. Que a veces se escapa de mis ojos y se me escurre en las manos. Se me hace imposible mirar por donde camino, es cierto. Se me hace difícil dejar de mirarla a los ojos, al menos un instante (para no tropezarme de nuevo) y así encontrarla entre giros y tumbos, o en un vals mal bailado. Y decirle, te amo. (MUCHO)".

Actualmente, Fermín es cantante de la banda The Nudes y Vacaciones en Outland, además de ser fanático de los tatuajes.



Fermín es la nueva pareja de Sofía

Recordemos que, anteriormente, Sofía Gala se convirtió en tendencia en portales y redes sociales por un confuso episodio que tuvo lugar cuando la actriz estaba a punto de viajar a Mar del Plata y fue bajada de un avión y luego demorada en Aeroparque. Tras algunas especulaciones y una demora en el vuelo en cuestión, Sofía finalmente logró retomar su trayecto a la mencionada ciudad balnearia para estar presente en la apertura de la nueva edición del Festival de Cine de Mar del Plata.