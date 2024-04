Las dos escandalosas teorías sobre los entretelones de la separación de Javier Milei y Fátima Florez

El fin de semana pasado, Javier Milei anunció su separación de Fátima Florez a través de un posteo en las redes sociales, en el que básicamente argumentó que más allá del afecto entre ambos, las complicadas agendas que tienen en sus respectivas actividades; les imposibilita seguir adelante con su relación. Sin embargo, en los últimos días trascendieron dos impactantes versiones sobre el motivo que habría determinado la ruptura.

En el Resumen Blue que se emite en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre), la periodista María Isabel Sánchez habló de los rumores sobre la separación de Fátima Florez y Javier Milei, que apuntan a una disolución de la relación fuera de los buenos términos que utilizó el mandatario para dar a conocer el final del noviazgo con la imitadora.

En este sentido, la columnista recapituló la versión de Luis Ventura que habló de un desgaste y enojo en la pareja por los trascendidos de ruptura que venían atravesando desde hace un tiempo. Y luego, puso el acento en la teoría de Matías Vazquez, periodista de Socios del Espectáculo.

Según el especialista en espectáculos, el martes pasado Fátima Florez salió de compras a un centro comercial en Miami y recibió un llamado del entorno de Javier Milei, para que no haga posteos en las redes sociales sobre sus movimientos en dicha ciudad. Además, según Vazquez la artista al encontrarse con su novio lo abrazó y lo besó, y que eso no habría gustado, porque esa exposición en un espacio formal no le habría gustado a Karina Milei.

Además, María Isabel Sánchez avanzó sobre la segunda versión que sostienen algunos periodistas de espectáculos que indican que Javier Milei dejó a Fátima Florez de manera sorpresiva, y que ella se enteró por la publicación del presidente en las redes sociales.

Fátima Florez estaría devastada tras la ruptura con Javier Milei. Foto: Captura TV.

"No habría sido de común acuerdo, sino que él habría tomado la decisión y que a ella le cayó como un baldazo de agua, y que está deprimida y abatida,.que no se lo esperaba", remarcó la integrante de Alguien tiene que decirlo sobre el impacto de Fátima Florez tras la ruptura con Javier Milei.