Los insólitos gastos de la mamá de Nicole Neumann con la plata de la modelo

Claudia, la madre de Nicole Neumann, reapareció mediáticamente para volver a apuntar contra su hija, quien le declaró la guerra definitivamente, haciendo que no haya vuelta atrás en la relación entre ellas.



El día del casamiento de la modelo con Manu Urcera pareció quedar todo inamovible, ya que Claudia no estuvo invitada. El vínculo está tan roto que en más de una ocasión contó que tiene que recurrir a Fabián Cubero y a Micaela Viciconte para poder ver a sus nietas.

Nicole Neumann y Claudia, su madre.



Hace un tiempo, Nicole Neumann apuntó contra su madre al realizar una fuerte acusación: contó que ella se quedaba con buena parte del dinero que ganaba como modelo cuando todavía era menor de edad.



Ahora, cansada de las acusaciones de su propia hija, Claudia decidió salir a romper el silencio. “Yo nunca tuve nada, no tuve departamento, así que no sé qué tanto le puedo haber robado, no tiene lógica. Ella a los 18 años tenía casa y auto, no sé qué más quería tener”, comentó en diálogo con Socios del Espectáculo.



“Es cierto que ella pagaba su caballo en el hípico, pero era de ella, yo no podía pagarlo, no era una obligación”, agregó Claudia Neumann en referencia al nivel de vida que tenía su hija cuando recién estaba comenzando su carrera como modelo.

La madre de Nicole Neumann contó que tiene que recurrir a Cubero y Viciconte para ver a sus nietas.



“Yo vivo en las Canarias, mirando el mar, una vida tranquila, normal, no con la plata de ella, porque mi pareja y yo trabajamos. Yo no la molesto, no le pedí nada, ella decidió que no quería verme más y mirá lo lejos que me vine, así no tiene problema con no juntarse. Así y todo me llegan comentarios”, contó la madre de Nicole Neumann.



“No existe posibilidad de recomponer el vínculo. Yo la solté. Fueron demasiados años. Yo antes me quedaba callada porque decía: ‘Pobre, se le va a pasar, es mi hija’, pero ya tiene 43 años, va a tener un hijo y tiene que seguir jodiendo con eso”, cerró Claudia.