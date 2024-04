La impactante confesión mística de Pilar Smith sobre la muerte de su padre

No importa cuántos años pasen. Para Pilar Smith, el recuerdo de su padre le sigue despertando una profunda emoción. Fue él quien la inspiró para ser periodista y quien la impulsó a la religión católica, a través de un impactante momento místico el día de su muerte, con apenas 37 años.



“Vio a la Virgen y le pidió que no se lo llevara”, comenzó contando, de manera sorprendente, la periodista en su visita a Entre Nos, el programa que conduce Tomás Dente. “Fue tremendo perderlo tan joven. Yo tenía nueve años cuando falleció. Fue muy triste porque él estaba justo en un gran momento. Era la cara del noticiero del 11, justamente de la medianoche”, agregó.



“Es tremendo como en el gran momento en el que estaba por explotar, se va. Muy triste por todo lo que podría haber hecho y no pudo ser. Pero Dios sabe por qué”, se lamenta Pilar Smith hasta el día de hoy.



Sin embargo, a pesar de tanto dolor, la periodista reconoce que siente un gran alivio por la forma en la que se dio. “Él tuvo una muerte santa. Vio a la Virgen antes de morir. Eso me da mucha paz, saber que vio a la Virgen, que es un gran testimonio de fe. Le dolía acá atrás (se señala la cabeza)”, comentó.



“Él le hablaba, le decía: ‘Por favor, no me lleves, estoy viviendo un gran momento’. Felices como familia, feliz con su profesión. Miraba para arriba, se levantó a la madrugada y se fue al living porque era de noche, antes de que fuéramos nosotros al colegio, y mamá lo vio en el sillón, arrodillarse, mirar para arriba, pedir que por favor no se lo llevara, que él estaba feliz. Le dolía y pedía por favor, que no se llevara, mirando el techo, y murió. Fue una muerte santa. Lo vinieron a buscar”, continuó Pilar Smith.



“La verdad que él tenía todo. Le estaba yendo bárbaro en lo laboral, estaba en radio, estaba en televisión, nos tenía a nosotros que éramos una familia preciosa. La verdad que él pedía que no se lo llevaran, pero se murió. Él amaba el periodismo. Era un gran periodista. Lamentablemente, no me pudo ver”, expresó luego.

Pilar Smith quebró en llanto al revelar un impactante suceso místico sobre la muerte de su papá. Foto: captura de TV.



No obstante, la tristeza también está acompañada de una sensación de tranquilidad. “Hoy digo: ‘Por algo habrá sido’. No hay respuestas. Hay preguntas que hoy no tienen respuesta. Algún día las tendremos. Nos vamos a reencontrar todos, no hay dudas. Yo me quedo con lo que me decía Fe, nuestra amiga, que decía que él está desde otro lugar, en otro plano, que me cuida, que me protege. Puede ser porque tengo una vida hermosa. Quizás él tiene algo que ver en todo esto”, sostuvo Pilar Smith.



Por último, reveló que alguna vez intentó conectarse con su padre. “Una amiga nuestra que es médium se conectó con él y me dijo que está muy bien, que está feliz, que me protege, que me cuida. Así que quizá todo lo bueno que me pasa tiene que ver con él. Debe estar ayudando. Yo tengo mucha fe. Por eso todo el tiempo digo gracias a Dios. Y de verdad. Tengo mucha fe”, concluyó.